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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

06.05.2020 18:56
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***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/05/2020
Karar Sayısı
2020/39
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                        
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
 
 
İlişikte sunduğumuz Odea Bank A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" tebliği (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş 01.01.2020 – 31.03.2020 dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Sınırlı Denetim Raporu ile Konsolide Olmayan Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
 
 
 
 
Saygılarımızla,
 
 
 
 
 
 
    Imad ITANI
     
    Mert Öncü
     
    Mehmet Gökmen Uçar

    Yönetim Kurulu Başkan Vekili  ve Denetim Komitesi Başkanı     
     
    Genel Müdür
     
    Genel Müdür Yardımcısı

     
     
     
     
     





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843143


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Riyal 1,9092 1,9188 % 1,56  
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Altın Gr. 390 390 1,50  
Cumhuriyet 2.493 2.547 6,80  
Tam 2.566 2.613 11,00  
Yarım 1.252 1.277 5,30  
Çeyrek 624 639 2,70  
Gümüş.Ons 14,88 14,92 -0,07  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,05  
B. Petrol 28,87 28,87 -2,10  
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