***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
09.05.2023 18:56
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/05/2023
Karar Sayısı
29
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
İlişikte sunduğumuz Odea Bank A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" tebliği (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş 01.01.2023 – 31.03.2023 dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Sınırlı Denetim Raporu ile Konsolide Olmayan Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
Imad ITANI
Mert ÖNCÜ
Mehmet Gökmen UÇAR
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149154
BIST
18:004.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -25,74
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.513
18:0019,5217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0199
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5398
En Düşük
19,4689
18:0021,3977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0590
|Açılış
|: 22,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
18:001.278,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 10,75
|Açılış
|: 1.278,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.279,06
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BRYAT
|894,30
|149.283.541
|% 10,00
|
|CELHA
|27,50
|12.927.431
|% 10,00
|
|OSMEN
|72,10
|21.439.945
|% 9,99
|
|EGPRO
|53,50
|62.813.995
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|74.936.022
|% 9,98
|
|GRTRK
|22,70
|829.140.669
|% -9,99
|
|UFUK
|40,56
|1.750.647
|% -9,99
|
|CWENE
|118,20
|3.485.524.809
|% -9,98
|
|AVHOL
|23,46
|103.638.677
|% -9,98
|
|NETAS
|23,82
|132.647.000
|% -9,98
|
|ISCTR
|12,12
|5.681.628.196
|% 3,50
|
|KCHOL
|86,85
|4.982.447.626
|% 7,75
|
|THYAO
|128,80
|3.933.680.361
|% -3,01
|
|CWENE
|118,20
|3.485.524.809
|% -9,98
|
|AKBNK
|16,71
|3.129.916.667
|% 1,33
|
|ISCTR
|12,12
|5.681.628.196
|% 3,50
|
|YKBNK
|10,39
|2.668.780.608
|% 4,84
|
|AKBNK
|16,71
|3.129.916.667
|% 1,33
|
|EKGYO
|5,49
|822.188.823
|% -1,08
|
|SKBNK
|2,26
|311.647.478
|% 0,89
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5174
|19,5217
|% 0,10
|
|Euro
|21,3920
|21,3977
|% -0,27
|
|Sterlin
|24,5628
|24,6859
|% 0,12
|
|Frank
|21,8236
|21,9550
|% -0,05
|
|Riyal
|5,1896
|5,2156
|% 0,10
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.037
|16,14
|
|Altın Gr.
|1.278
|1.278
|10,68
|
|Cumhuriyet
|9.263
|9.403
|32,00
|
|Tam
|9.217
|9.452
|36,08
|
|Yarım
|4.576
|4.661
|45,00
|
|Çeyrek
|2.281
|2.323
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,67
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|16,10
|16,11
|0,08
|
|B. Petrol
|76,88
|76,88
|-0,13
|
Seans Raporu
18:00
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17:59XU100
Endeks 4, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 54, 742.00 milyon TL de
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17:59MOBTL
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 168, 652 adet işlem
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17:58EMNIS
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 30.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 767 adet işlem
-
17:56ALFAS
Yüzde -6.85 oranında düşüşle 255.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 589, 229 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, ASELS, PETKM