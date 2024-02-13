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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

13.02.2024 18:38
***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/02/2024
Karar Sayısı
005
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
 İlişikte sunduğumuz Odea Bank A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" tebliği (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
 Saygılarımızla, 
                  
    Tamer GHAZALEH
     
    Mert ÖNCÜ
     
    Mehmet Gökmen UÇAR

    Yönetim Kurulu  Başkanı  
     
    Yönetim Kurulu Üyesi ve  Genel Müdür
     
    Genel Müdür  Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249303


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