***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi13/02/2024Karar Sayısı005Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUNSERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLARTEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDDESİ GEREĞİNCESORUMLULUK BEYANIİlişikte sunduğumuz Odea Bank A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" tebliği (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.Saygılarımızla,Tamer GHAZALEHMert ÖNCÜMehmet Gökmen UÇARYönetim Kurulu BaşkanıYönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürGenel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249303BIST