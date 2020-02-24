***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFinansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi24/02/2020Karar Sayısı2020/4SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıFİNANSALRAPORLARA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri ve "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ" (II-14.2) 7.maddesi gereğince "Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu" için sorumluluk beyanımızdır.01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemindeki faaliyetleri ve finansal sonuçları, yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeler, Fon İçtüzüğü hükümleri ve Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine uygunluk çerçevesinde, Bağımsız denetimden geçmiş, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş, Sermaye Piyasası Mevzuatı' na göre hazırlanmış ve kamuya açıklanacak olan· Finansal tablo ve portföy raporları ile dipnotlarının tarafımızdan incelendiği,· Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,· Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonun aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığını ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, izahnamesine/ihraç belgesine ve mevzuata uygun olarak hazırlandığını,beyan ederiz.Saygılarımızla,Kemal KABATAŞ Gürkan Altınayİç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi Fon Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821184BIST