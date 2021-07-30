***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
30.07.2021 14:43
Sermaye Piyasası Kurulu'nun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri ve "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ" (II-14.2) 7.maddesi gereğince "Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu" sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953101
BIST
17:331.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,81
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
17:338,4277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0279
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:3310,0123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0563
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:33494,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -3,03
|Açılış
|: 494,16
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:33
|DOBUR
|14,08
|3.038.138
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.807.725
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.563.408
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.369.941
|% 9,84
|
|ADESE
|1,24
|9.127.270
|% 9,73
|
|METUR
|6,82
|98.020.699
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.958.237
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,69
|147.022.557
|% -9,59
|
|MEGAP
|6,69
|147.022.557
|% -9,59
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,47
|1.317.280.653
|% 1,56
|
|KARSN
|4,55
|749.440.053
|% 8,33
|
|KRDMD
|7,84
|645.939.119
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,38
|617.022.935
|% 3,03
|
|EREGL
|20,02
|500.003.855
|% 0,10
|
|YKBNK
|2,38
|617.022.935
|% 3,03
|
|KARSN
|4,55
|749.440.053
|% 8,33
|
|GARAN
|8,47
|1.317.280.653
|% 1,56
|
|KRDMD
|7,84
|645.939.119
|% 0,90
|
|TRGYO
|3,54
|219.610.790
|% 5,67
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4234
|8,4277
|% -0,33
|
|Euro
|9,9993
|10,0123
|% -0,56
|
|Sterlin
|11,7110
|11,7697
|% -0,54
|
|Frank
|9,2622
|9,3180
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2426
|2,2539
|% -0,26
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-5,25
|
|Altın Gr.
|494
|495
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,52
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,14
|75,14
|0,04
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:42XU100
Endeks 1, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 9, 668.00 milyon TL de
-
17:42BOBET
Yüzde -3.35 oranında düşüşle 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 951, 979 adet işlem
-
17:39KFEIN
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 27.48 lira fiyatla işlem gören hissede 885, 036 adet işlem
-
17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 03 kaybederek (% -0.25 ) 1, 227
-
17:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, TSGYO, SELVA, EMKEL, ITTFH