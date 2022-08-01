***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
01.08.2022 14:19
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2022
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/07/2022
Karar Sayısı
2022/ 24
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri ve "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ" (II-14.2) 7.maddesi gereğince
"Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu" sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050265
BIST
14:252.643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 50,21
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.647
En Düşük
2.600
14:2517,9243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 17,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
14:2518,3718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0509
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
14:251.020,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,24
|Açılış
|: 1.020,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler14:25
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|CANTE
|57,45
|24.900.114
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|39.552.812
|% 9,95
|
|NTGAZ
|12,40
|54.690.807
|% 9,93
|
|IHLGM
|0,80
|36.763.380
|% 9,59
|
|IMASM
|70,05
|15.166.331
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|102.140.929
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,42
|192.147
|% -9,76
|
|BRKO
|2,04
|3.624.011
|% -8,52
|
|SISE
|22,94
|2.161.994.764
|% 5,13
|
|THYAO
|51,40
|1.964.517.565
|% 1,98
|
|SASA
|45,70
|1.242.391.157
|% 2,74
|
|EKGYO
|3,11
|832.311.620
|% 0,65
|
|EREGL
|27,98
|704.251.343
|% 1,30
|
|EKGYO
|3,11
|832.311.620
|% 0,65
|
|ODAS
|3,89
|615.416.033
|% 4,29
|
|YKBNK
|4,81
|661.671.644
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,73
|181.770.697
|% 1,17
|
|SISE
|22,94
|2.161.994.764
|% 5,13
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9141
|17,9243
|% 0,06
|
|Euro
|18,3528
|18,3718
|% 0,28
|
|Sterlin
|21,8345
|21,9440
|% 0,40
|
|Frank
|18,7859
|18,8991
|% 0,20
|
|Riyal
|4,7553
|4,7791
|% 0,01
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|6,46
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|3,04
|
|Cumhuriyet
|6.773
|6.875
|25,00
|
|Tam
|6.803
|6.859
|25,00
|
|Yarım
|3.315
|3.353
|12,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.676
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,40
|20,44
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,34
|
Seans Raporu
14:25
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14:39
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14:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 73 artarak (% 1.96 ) 2, 331
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