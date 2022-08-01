***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
01.08.2022 14:20
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2022
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/07/2022
Karar Sayısı
2022/24
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Fonlarına ilişkin düzenlemeleri ve "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ" (II-14.2) 7.maddesi gereğince
"Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Ufuk Karma Gayrimenkul Yatırım Fonu"
sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050267
BIST
14:252.643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 50,21
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.647
En Düşük
2.600
14:2517,9243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 17,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
14:2518,3718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0509
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
14:251.020,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,24
|Açılış
|: 1.020,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler14:22
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|CANTE
|57,45
|24.900.114
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|39.552.812
|% 9,95
|
|NTGAZ
|12,40
|54.690.807
|% 9,93
|
|IHLGM
|0,80
|36.763.380
|% 9,59
|
|IMASM
|70,05
|15.166.331
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|102.140.929
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,42
|192.147
|% -9,76
|
|BRKO
|2,04
|3.624.011
|% -8,52
|
|SISE
|22,94
|2.161.994.764
|% 5,13
|
|THYAO
|51,40
|1.964.517.565
|% 1,98
|
|SASA
|45,70
|1.242.391.157
|% 2,74
|
|EKGYO
|3,11
|832.311.620
|% 0,65
|
|EREGL
|27,98
|704.251.343
|% 1,30
|
|EKGYO
|3,11
|832.311.620
|% 0,65
|
|ODAS
|3,89
|615.416.033
|% 4,29
|
|YKBNK
|4,81
|661.671.644
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,73
|181.770.697
|% 1,17
|
|SISE
|22,94
|2.161.994.764
|% 5,13
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9112
|17,9304
|% 0,10
|
|Euro
|18,3583
|18,3775
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,8345
|21,9440
|% 0,40
|
|Frank
|18,7859
|18,8991
|% 0,20
|
|Riyal
|4,7553
|4,7791
|% 0,01
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|6,46
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|3,04
|
|Cumhuriyet
|6.773
|6.875
|25,00
|
|Tam
|6.803
|6.859
|25,00
|
|Yarım
|3.315
|3.353
|12,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.676
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,40
|20,44
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,34
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:37VESTL
Yüzde 5.96 oranında artışla 25.60 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 244, 786 adet işlem
-
14:36SISE
Yüzde 5.04 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 280, 884 adet işlem
-
14:35NTGAZ
Yüzde 9.84 oranında artışla 12.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 509, 132 adet işlem
-
14:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 77 artarak (% 2.17 ) 2, 820
-
14:34XU100
Endeks 2, 645 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 02 üstünde . İşlem hacmi 21, 157.00 milyon TL de