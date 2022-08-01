***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
01.08.2022 16:02
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2022
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/07/2022
Karar Sayısı
2022/24
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri ve "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ" (II-14.2) 7.maddesi gereğince
"Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Address Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050303
BIST
16:212.645
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 52,62
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.647
En Düşük
2.600
16:2117,9509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0381
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
16:2118,4041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0832
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
16:211.023,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,32
|Açılış
|: 1.023,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler16:21
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|SANEL
|10,39
|5.301.200
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|40.039.369
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|25.312.318
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.148.182
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|133.426.328
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.495.706
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|105.195.727
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,42
|192.147
|% -9,76
|
|THYAO
|51,20
|2.660.610.149
|% 1,59
|
|SISE
|22,88
|2.551.122.233
|% 4,86
|
|SASA
|46,08
|1.663.665.291
|% 3,60
|
|EKGYO
|3,12
|1.027.977.636
|% 0,97
|
|EREGL
|28,06
|904.480.587
|% 1,59
|
|EKGYO
|3,12
|1.027.977.636
|% 0,97
|
|ODAS
|3,91
|676.621.215
|% 4,83
|
|YKBNK
|4,80
|815.230.606
|% 1,05
|
|SKBNK
|1,71
|214.158.641
|% 0,00
|
|SISE
|22,88
|2.551.122.233
|% 4,86
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9363
|17,9509
|% 0,21
|
|Euro
|18,3882
|18,4041
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,9557
|22,0658
|% 0,96
|
|Frank
|18,8498
|18,9633
|% 0,54
|
|Riyal
|4,7640
|4,7879
|% 0,19
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|3,76
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|5,30
|
|Cumhuriyet
|6.777
|6.880
|30,00
|
|Tam
|6.814
|6.865
|31,00
|
|Yarım
|3.320
|3.356
|15,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,30
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,00
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,59
|