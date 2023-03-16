***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
16.03.2023 18:37
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.08.2022
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/03/2023
Karar Sayısı
2023/06
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Fonlarına ilişkin düzenlemeleri ve "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ" (II-14.2) 7.maddesi gereğince
"Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Ufuk Karma Gayrimenkul Yatırım Fonu"
sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125673
BIST
18:055.230
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 108,01
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.231
En Düşük
5.130
18:0518,9989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,2238
En Düşük
18,7926
18:0520,1944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1085
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,4436
En Düşük
19,9009
18:051.170,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,24
|Açılış
|: 1.170,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.184,66
En Düşük
1.158,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|24,86
|78.090.123
|% 10,00
|
|MARKA
|11,77
|14.429.423
|% 10,00
|
|TBORG
|37,62
|2.532.842
|% 10,00
|
|BRKVY
|27,06
|41.475.107
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|1.251.913.382
|% 9,99
|
|PENTA
|23,30
|685.053.088
|% -8,84
|
|IDEAS
|29,24
|43.889.419
|% -7,47
|
|ALCTL
|67,55
|82.520.735
|% -6,31
|
|RAYSG
|19,39
|11.191.407
|% -5,41
|
|KLRHO
|18,85
|29.690.680
|% -4,46
|
|ASTOR
|59,00
|5.373.690.573
|% 9,97
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|SASA
|115,50
|3.761.014.860
|% 1,05
|
|EREGL
|39,72
|3.689.293.061
|% 2,95
|
|THYAO
|132,20
|3.086.606.955
|% 0,99
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|YKBNK
|11,36
|2.109.807.511
|% 2,16
|
|EKGYO
|7,21
|1.297.511.944
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,88
|2.223.782.807
|% 1,51
|
|KRDMD
|20,08
|2.003.698.820
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9939
|18,9989
|% 0,04
|
|Euro
|20,1813
|20,1944
|% 0,54
|
|Sterlin
|22,9311
|23,0461
|% 0,45
|
|Frank
|20,3507
|20,4733
|% 0,43
|
|Riyal
|5,0423
|5,0676
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-0,79
|
|Altın Gr.
|1.171
|1.171
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|7.889
|8.008
|3,00
|
|Tam
|7.874
|7.971
|6,00
|
|Yarım
|3.860
|3.900
|2,00
|
|Çeyrek
|1.930
|1.950
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,53
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|13,14
|13,16
|-0,15
|
|B. Petrol
|74,00
|74,00
|0,31
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 5, 174 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 55, 689.00 milyon TL de
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17:59GOKNR
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.48 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 963, 850 adet işlem
-
17:58GESAN
Yüzde 7.30 oranında artışla 265.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 888, 273 adet işlem
-
17:57OZSUB
Yüzde 8.73 oranında artışla 17.81 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 916, 033 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.59 oranında artışla 143.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 263, 843 adet işlem