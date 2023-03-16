***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.08.2022Bildirim İçeriğiFinansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi15/03/2023Karar Sayısı2023/06SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri ve "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ" (II-14.2) 7.maddesi gereğince"Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Address Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125692BIST