***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
31.07.2023 16:10
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2023
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/07/2023
Karar Sayısı
2023/21
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri ve "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ" (II-14.2) 7.maddesi gereğince
"Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Geometri Melek Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177322
BIST
'
17:217.216
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 148,66
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:2126,9290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0525
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:2129,7349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0970
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:211.703,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,84
|Açılış
|: 1.703,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:21
|CWENE
|286,10
|702.960.465
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|827.051.302
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|589.123.027
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|379.225.132
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.417.752.730
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.153.608
|% -10,00
|
|OYAYO
|36,52
|13.546.802
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|3.949.445
|% -9,96
|
|ITTFH
|4,44
|378.421.938
|% -9,76
|
|DGGYO
|46,40
|223.532.037
|% -7,94
|
|EREGL
|41,50
|11.472.911.343
|% 7,90
|
|THYAO
|234,80
|7.865.389.358
|% -0,09
|
|ASTOR
|111,40
|6.638.158.805
|% 9,97
|
|YKBNK
|14,12
|6.527.674.269
|% 1,22
|
|KRDMD
|25,36
|5.621.359.903
|% 6,82
|
|EKGYO
|8,78
|4.918.078.672
|% 3,29
|
|YKBNK
|14,12
|6.527.674.269
|% 1,22
|
|ZOREN
|4,31
|1.393.861.484
|% 6,16
|
|EREGL
|41,50
|11.472.911.343
|% 7,90
|
|ISCTR
|15,12
|3.904.356.446
|% 0,47
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9235
|26,9290
|% 0,20
|
|Euro
|29,7263
|29,7349
|% 0,33
|
|Sterlin
|34,5318
|34,7050
|% 0,31
|
|Frank
|30,9081
|31,0943
|% 0,43
|
|Riyal
|7,1560
|7,1919
|% 0,18
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|8,04
|
|Altın Gr.
|1.706
|1.706
|13,11
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.088
|11.175
|32,00
|
|Yarım
|5.548
|5.613
|16,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.807
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|21,44
|21,46
|0,41
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|0,56
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:36BRKSN
Yüzde 9.96 oranında artışla 24.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 751, 701 adet işlem
-
17:35AYDEM
Yüzde 9.22 oranında artışla 19.66 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 341, 874 adet işlem
-
17:34PRDGS
Yüzde 7.54 oranında artışla 8.13 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 216, 362 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 130, 74 artarak (% 1.69 ) 7, 880
-
17:33XU100
Endeks 7, 219 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 15 üstünde . İşlem hacmi 157, 092.00 milyon TL de