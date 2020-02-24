***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
24.02.2020 17:14
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-85.104.940 -273.726.590
Net Dönem Karı (Zararı)
24.576.777 26.074.209
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-39.032.640 -28.488.452
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -39.032.640 -28.488.452
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-70.649.077 -271.312.347
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 9.401.930 -15.108.170
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.723.377 169.723
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7-10 -81.774.384 -256.373.900
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-85.104.940 -273.726.590
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
82.686.670 277.782.924
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 82.686.670 277.782.924
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.418.270 4.056.334
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.418.270 4.056.334
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.056.334 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 1.638.064 4.056.334
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 1.638.064 4.056.334
Diğer Alacaklar
5 5.706.240 15.108.170
Diğer Varlıklar
7 405.669.376 284.862.352
TOPLAM VARLIKLAR
413.013.680 304.026.856
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.893.100 169.723
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.893.100 169.723
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
411.120.580 303.857.133
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 303.857.133 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8 24.576.777 26.074.209
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 82.686.670 277.782.924
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
411.120.580 303.857.133
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 611.593 203.040
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 6.798 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 39.031.749 28.486.235
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10 39.650.140 28.689.275
Yönetim Ücretleri
11 -773.398 -139.104
Saklama Ücretleri
11 -126.877 -9.256
Denetim Ücretleri
11 -10.000 -7.500
Danışmanlık Ücretleri
11 -3.600 -750
Kurul Ücretleri
11 -64.371 -15.194
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -315 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11,12 -14.094.802 -2.443.262
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
11,12 -15.073.363 -2.615.066
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.576.777 26.074.209
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
24.576.777 26.074.209
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
24.576.777 26.074.209
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821174
BIST