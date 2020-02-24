***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-85.104.940 -273.726.590Net Dönem Karı (Zararı)24.576.777 26.074.209NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-39.032.640 -28.488.452Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10 -39.032.640 -28.488.452İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-70.649.077 -271.312.347Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 9.401.930 -15.108.170Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 1.723.377 169.723İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7-10 -81.774.384 -256.373.900FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-85.104.940 -273.726.590FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI82.686.670 277.782.924Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8 82.686.670 277.782.924YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.418.270 4.056.334NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.418.270 4.056.334DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.056.334 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 1.638.064 4.056.334Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 1.638.064 4.056.334Diğer Alacaklar5 5.706.240 15.108.170Diğer Varlıklar7 405.669.376 284.862.352TOPLAM VARLIKLAR413.013.680 304.026.856YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.893.100 169.723TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.893.100 169.723TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)411.120.580 303.857.133Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 303.857.133 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8 24.576.777 26.074.209Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8 82.686.670 277.782.924TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)411.120.580 303.857.133Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 611.593 203.040Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 6.798 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 39.031.749 28.486.235ESAS FAALİYET GELİRLERİ10 39.650.140 28.689.275Yönetim Ücretleri11 -773.398 -139.104Saklama Ücretleri11 -126.877 -9.256Denetim Ücretleri11 -10.000 -7.500Danışmanlık Ücretleri11 -3.600 -750Kurul Ücretleri11 -64.371 -15.194Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -315 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11,12 -14.094.802 -2.443.262ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)11,12 -15.073.363 -2.615.066ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.576.777 26.074.209FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)24.576.777 26.074.209DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)24.576.777 26.074.209http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821174BIST