***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.335Net Dönem Karı (Zararı)-20.697NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-11.580Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-11.580İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER6.362Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-613Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.975İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili DüzeltmelerFAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-25.915Alınan Faiz11.580FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI500.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8 500.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)485.665NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)485.665DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 485.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 485.665Diğer Alacaklar5 613TOPLAM VARLIKLAR486.278YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 6.975TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.975TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)479.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8 -20.697Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8 500.000Katılma Payı İade Tutarı (-)8 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)479.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 11.580Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 15Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 3.456ESAS FAALİYET GELİRLERİ10 15.051Yönetim Ücretleri11 -20.134Saklama Ücretleri11 -55Danışmanlık Ücretleri11 -3.000Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11,12 -12.559ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)11 -35.748ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8 -20.697NET DÖNEM KARI (ZARARI)-20.697DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-20.697http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821183BIST