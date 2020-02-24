***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
24.02.2020 17:34
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.335
Net Dönem Karı (Zararı)
-20.697
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.580
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.580
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
6.362
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-613
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.975
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-25.915
Alınan Faiz
11.580
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
500.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
485.665
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
485.665
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 485.665
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 485.665
Diğer Alacaklar
5 613
TOPLAM VARLIKLAR
486.278
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 6.975
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.975
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
479.303
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8 -20.697
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 500.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
8 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
479.303
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 11.580
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 15
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 3.456
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10 15.051
Yönetim Ücretleri
11 -20.134
Saklama Ücretleri
11 -55
Danışmanlık Ücretleri
11 -3.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11,12 -12.559
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
11 -35.748
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8 -20.697
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.697
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.697
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821183
BIST