***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.859.515 -85.104.940Net Dönem Karı (Zararı)43.833.944 24.576.777NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-48.781.050 -39.643.342Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -70.316 -611.593Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -48.710.734 -39.031.749Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER3.017.275 -70.649.968Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -14.609 12.476.496Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 3.141.609 1.723.377İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-109.725 -84.849.841FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.929.831 -85.716.533Alınan Temettü12 0 0Alınan Faiz12 70.316 611.593Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.000.000 82.686.670Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 1.000.000 82.686.670Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0 0Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-859.515 -2.418.270Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-859.515 -2.418.270DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.638.064 4.056.334DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 778.549 1.638.064Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 779.583 1.638.064Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7,23 0 0Ters Repo Alacakları5 0 0Takas Alacakları5 0 0Diğer Alacaklar5 82.254 67.645Finansal Varlıklar19 0 0Teminata Verilen Finansal Varlıklar19 0 0Diğer Varlıklar9 460.127.396 411.307.971TOPLAM VARLIKLAR460.989.233 413.013.680YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 0 0Takas Borçları5 0 0Krediler20 0 0Finansal Yükümlülükler19 0 0Diğer Borçlar5 5.034.709 1.893.100TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.034.709 1.893.100TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)455.954.524 411.120.580Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)411.120.580 303.857.133Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 43.833.944 24.576.777Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.000.000 82.686.670Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)455.954.524 411.120.580Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 70.316 611.593Temettü Gelirleri12 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 0 6.798Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 48.710.734 39.031.749Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 342.137 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ49.123.187 39.650.140Yönetim Ücretleri8,12 -854.854 -773.398Performans Ücretleri8,12 0 0Saklama Ücretleri8,12 -166.920 -126.877MKK Ücretleri8,12 0 0Denetim Ücretleri8,12 -15.500 -10.000Danışmanlık Ücretleri8,12 0 0Kurul Ücretleri8,12 -84.181 -64.371Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8,12 0 -315Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -4.167.788 -14.098.402ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.289.243 -15.073.363ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.833.944 24.576.777FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)43.833.944 24.576.777DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)43.833.944 24.576.777http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913333BIST