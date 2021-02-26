***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.02.2021 16:25
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.859.515 -85.104.940
Net Dönem Karı (Zararı)
43.833.944 24.576.777
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-48.781.050 -39.643.342
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -70.316 -611.593
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -48.710.734 -39.031.749
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.017.275 -70.649.968
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -14.609 12.476.496
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 3.141.609 1.723.377
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-109.725 -84.849.841
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.929.831 -85.716.533
Alınan Temettü
12 0 0
Alınan Faiz
12 70.316 611.593
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.000.000 82.686.670
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.000.000 82.686.670
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-859.515 -2.418.270
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-859.515 -2.418.270
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.638.064 4.056.334
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 778.549 1.638.064
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 779.583 1.638.064
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7,23 0 0
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
5 0 0
Diğer Alacaklar
5 82.254 67.645
Finansal Varlıklar
19 0 0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
19 0 0
Diğer Varlıklar
9 460.127.396 411.307.971
TOPLAM VARLIKLAR
460.989.233 413.013.680
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 0 0
Takas Borçları
5 0 0
Krediler
20 0 0
Finansal Yükümlülükler
19 0 0
Diğer Borçlar
5 5.034.709 1.893.100
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.034.709 1.893.100
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
455.954.524 411.120.580
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
411.120.580 303.857.133
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 43.833.944 24.576.777
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.000.000 82.686.670
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
455.954.524 411.120.580
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 70.316 611.593
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 0 6.798
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 48.710.734 39.031.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 342.137 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
49.123.187 39.650.140
Yönetim Ücretleri
8,12 -854.854 -773.398
Performans Ücretleri
8,12 0 0
Saklama Ücretleri
8,12 -166.920 -126.877
MKK Ücretleri
8,12 0 0
Denetim Ücretleri
8,12 -15.500 -10.000
Danışmanlık Ücretleri
8,12 0 0
Kurul Ücretleri
8,12 -84.181 -64.371
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8,12 0 -315
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -4.167.788 -14.098.402
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.289.243 -15.073.363
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.833.944 24.576.777
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
43.833.944 24.576.777
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
43.833.944 24.576.777
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913333
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