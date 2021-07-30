***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.493.415 -39.383Net Dönem Karı (Zararı)-598.291 -44.963NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER456.709 -24.101Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -163.692 -24.101Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 620.401 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER7.471.305 5.580Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -2.165 -2.397Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -1.776 7.977İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.475.246 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR7.329.723 -63.484Alınan Temettü12 0 0Alınan Faiz12 163.692 24.101Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.500.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 1.500.000 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0 0Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.993.415 -39.383Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.993.415 -39.383DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ114.144 485.665DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 9.107.559 446.282Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 9.162.927 114.306Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7,23 0 0Ters Repo Alacakları5 0 0Takas Alacakları5 0 0Diğer Alacaklar5 2.165 0Finansal Varlıklar19 0 0Teminata Verilen Finansal Varlıklar19 0 0Diğer Varlıklar9 2.972.621 11.123.474TOPLAM VARLIKLAR12.137.713 11.237.780YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 0 0Takas Borçları5 0 0Krediler20 0 0Finansal Yükümlülükler19 0 0Diğer Borçlar5 37.740 39.516TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)37.740 39.516TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12.099.973 11.198.264Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11.198.264 479.303Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 -598.291 -44.963Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.500.000 0Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12.099.973 434.340Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 159.892 24.101Temettü Gelirleri12 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 246.363 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -620.401 -2.720Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 4.545 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ-209.601 21.381Yönetim Ücretleri8,12 -194.479 -44.388Performans Ücretleri8,12 0 0Saklama Ücretleri8,12 -2.184 -104MKK Ücretleri8,12 0 0Denetim Ücretleri8,12 0 -14.855Danışmanlık Ücretleri8,12 -5.700 -2.400Kurul Ücretleri8,12 -1.140 -44Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8,12 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -185.187 -4.553ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-388.690 -66.344ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-598.291 -44.963FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-598.291 -44.963DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-598.291 -44.963http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953099BIST