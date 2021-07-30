***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 14:43
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.493.415 -39.383
Net Dönem Karı (Zararı)
-598.291 -44.963
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
456.709 -24.101
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -163.692 -24.101
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 620.401 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
7.471.305 5.580
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -2.165 -2.397
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -1.776 7.977
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.475.246 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
7.329.723 -63.484
Alınan Temettü
12 0 0
Alınan Faiz
12 163.692 24.101
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.500.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.500.000 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.993.415 -39.383
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.993.415 -39.383
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
114.144 485.665
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 9.107.559 446.282
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 9.162.927 114.306
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7,23 0 0
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
5 0 0
Diğer Alacaklar
5 2.165 0
Finansal Varlıklar
19 0 0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
19 0 0
Diğer Varlıklar
9 2.972.621 11.123.474
TOPLAM VARLIKLAR
12.137.713 11.237.780
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 0 0
Takas Borçları
5 0 0
Krediler
20 0 0
Finansal Yükümlülükler
19 0 0
Diğer Borçlar
5 37.740 39.516
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
37.740 39.516
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.099.973 11.198.264
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.198.264 479.303
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -598.291 -44.963
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.500.000 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.099.973 434.340
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 159.892 24.101
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 246.363 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -620.401 -2.720
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 4.545 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-209.601 21.381
Yönetim Ücretleri
8,12 -194.479 -44.388
Performans Ücretleri
8,12 0 0
Saklama Ücretleri
8,12 -2.184 -104
MKK Ücretleri
8,12 0 0
Denetim Ücretleri
8,12 0 -14.855
Danışmanlık Ücretleri
8,12 -5.700 -2.400
Kurul Ücretleri
8,12 -1.140 -44
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8,12 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -185.187 -4.553
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-388.690 -66.344
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-598.291 -44.963
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-598.291 -44.963
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-598.291 -44.963
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953099
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