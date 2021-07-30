***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI93.159 -1.378.923Net Dönem Karı (Zararı)-794.260 -2.682.067NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.913.842 -40.333Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.913.065 -39.561Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -777 -772Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER888.196 1.303.916Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -31.810 -195.718Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 985.703 1.659.790İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-65.697 -160.156FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.819.906 -1.418.484Alınan Temettü12 0 0Alınan Faiz12 1.913.065 39.561Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 500.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 0 500.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0 0Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)93.159 -878.923Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)93.159 -878.923DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ779.583 1.638.064DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 872.742 759.141Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 873.071 779.583Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7,23 0 0Ters Repo Alacakları5 0 0Takas Alacakları5 0 0Diğer Alacaklar5 114.064 82.254Finansal Varlıklar19 0 0Teminata Verilen Finansal Varlıklar19 0 0Diğer Varlıklar9 460.193.541 460.127.396TOPLAM VARLIKLAR461.180.676 460.989.233YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 0 0Takas Borçları5 0 0Krediler20 0 0Finansal Yükümlülükler19 0 0Diğer Borçlar5 6.020.412 5.034.709TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.020.412 5.034.709TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)455.160.264 455.954.524Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)455.954.524 411.120.580Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 -794.260 -2.682.067Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0 500.000Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)455.160.264 408.938.513Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 63.783 39.561Temettü Gelirleri12 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -777 -772Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 1.850.133 7.633ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.913.139 46.422Yönetim Ücretleri8,12 -495.552 -420.562Performans Ücretleri8,12 0 0Saklama Ücretleri8,12 -90.309 -82.120Denetim Ücretleri8,12 0 -7.355Danışmanlık Ücretleri8,12 -4.200 -3.774Kurul Ücretleri8,12 -45.541 -40.947Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8,12 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -2.071.798 -2.173.731ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.707.400 -2.728.489ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-794.261 -2.682.067FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-794.261 -2.682.067DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-794.261 -2.682.067http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953104BIST