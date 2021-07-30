***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 14:44
Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
93.159 -1.378.923
Net Dönem Karı (Zararı)
-794.260 -2.682.067
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.913.842 -40.333
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.913.065 -39.561
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -777 -772
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
888.196 1.303.916
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -31.810 -195.718
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 985.703 1.659.790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-65.697 -160.156
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.819.906 -1.418.484
Alınan Temettü
12 0 0
Alınan Faiz
12 1.913.065 39.561
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 500.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 500.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.159 -878.923
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.159 -878.923
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
779.583 1.638.064
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 872.742 759.141
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 873.071 779.583
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7,23 0 0
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
5 0 0
Diğer Alacaklar
5 114.064 82.254
Finansal Varlıklar
19 0 0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
19 0 0
Diğer Varlıklar
9 460.193.541 460.127.396
TOPLAM VARLIKLAR
461.180.676 460.989.233
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 0 0
Takas Borçları
5 0 0
Krediler
20 0 0
Finansal Yükümlülükler
19 0 0
Diğer Borçlar
5 6.020.412 5.034.709
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.020.412 5.034.709
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
455.160.264 455.954.524
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
455.954.524 411.120.580
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -794.260 -2.682.067
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 500.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
455.160.264 408.938.513
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 63.783 39.561
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -777 -772
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 1.850.133 7.633
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.913.139 46.422
Yönetim Ücretleri
8,12 -495.552 -420.562
Performans Ücretleri
8,12 0 0
Saklama Ücretleri
8,12 -90.309 -82.120
Denetim Ücretleri
8,12 0 -7.355
Danışmanlık Ücretleri
8,12 -4.200 -3.774
Kurul Ücretleri
8,12 -45.541 -40.947
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8,12 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -2.071.798 -2.173.731
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.707.400 -2.728.489
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-794.261 -2.682.067
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-794.261 -2.682.067
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-794.261 -2.682.067
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953104
BIST