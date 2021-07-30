***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.902.538Net Dönem Karı (Zararı)2.188.622NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.349.775Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili DüzeltmelerFaiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -2.349.775Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-25.741.385Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -10.715.338Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 54.354İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-15.080.401FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-25.902.538Alınan Temettü12 0Alınan Faiz12 0Faiz ÖdemeleriDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.309.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 26.309.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0Kredi ÖdemeleriFaiz ÖdemeleriAlınan KredilerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)406.462Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)406.462DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 406.462Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 406.462Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7,23 0Ters Repo Alacakları5 0Takas Alacakları5 0Diğer Alacaklar5 10.715.338Finansal Varlıklar19 17.430.176Teminata Verilen Finansal Varlıklar19 0Diğer Varlıklar9 0TOPLAM VARLIKLAR28.551.976YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 0Takas Borçları5 0Krediler20 0Finansal Yükümlülükler19 0Diğer Borçlar5 54.354TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)54.354TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)28.497.622Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 2.188.622Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 26.309.000Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)28.497.622Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 0Temettü Gelirleri12 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 2.349.775Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.349.775Yönetim Ücretleri8,12 -40.670Performans Ücretleri8,12 0Saklama Ücretleri8,12 -748MKK Ücretleri8,12 0Denetim Ücretleri8,12 0Danışmanlık Ücretleri8,12 0Kurul Ücretleri8,12 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8,12 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -119.735ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-161.153ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.188.622FİNANSMAN GİDERLERİ (-)NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.188.622DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.188.622http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953097BIST