***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.726.619 7.493.415Net Dönem Karı (Zararı)425.072 -598.291NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-262.630 460.509Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -33.358 -159.892Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -229.272 620.401Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER2.530.819 7.471.305Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 0 -2.165Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 24.849 -1.776İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.505.970 7.475.246FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR2.693.261 7.333.523Alınan Temettü12 0 0Alınan Faiz12 33.358 159.892Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 1.500.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 0 1.500.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0 0Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.726.619 8.993.415Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.726.619 8.993.415DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.073.564 114.144DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 4.800.183 9.107.559Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 4.820.005 2.074.029Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7,23 0 0Ters Repo Alacakları5 0 0Takas Alacakları5 0 0Diğer Alacaklar5 506 506Finansal Varlıklar19 0 0Teminata Verilen Finansal Varlıklar19 0 0Diğer Varlıklar9 9.240.674 11.536.729TOPLAM VARLIKLAR14.061.185 13.611.264YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 0 0Takas Borçları5 0 0Krediler20 0 0Finansal Yükümlülükler19 0 0Diğer Borçlar5 66.087 41.238TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)66.087 41.238TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)13.995.098 13.570.026Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)13.570.026 11.198.264Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 425.072 -598.291Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0 1.500.000Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)13.995.098 12.099.973Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 33.358 159.892Temettü Gelirleri12 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 595.932 246.363Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 229.272 -620.401Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 0 4.545ESAS FAALİYET GELİRLERİ858.562 -209.601Yönetim Ücretleri8 -308.954 -194.479Performans Ücretleri8 0 0Saklama Ücretleri8 -2.424 -2.184MKK Ücretleri8 0 0Denetim Ücretleri8 -10.000 0Danışmanlık Ücretleri8 0 -5.700Kurul Ücretleri8 -1.380 -1.140Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -110.732 -185.187ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-433.490 -388.690ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)425.072 -598.291FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)425.072 -598.291DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)425.072 -598.291http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050264BIST