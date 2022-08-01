***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.08.2022 14:19
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.726.619 7.493.415
Net Dönem Karı (Zararı)
425.072 -598.291
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-262.630 460.509
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -33.358 -159.892
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -229.272 620.401
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.530.819 7.471.305
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 0 -2.165
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 24.849 -1.776
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.505.970 7.475.246
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.693.261 7.333.523
Alınan Temettü
12 0 0
Alınan Faiz
12 33.358 159.892
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 1.500.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 1.500.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.726.619 8.993.415
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.726.619 8.993.415
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.073.564 114.144
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 4.800.183 9.107.559
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 4.820.005 2.074.029
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7,23 0 0
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
5 0 0
Diğer Alacaklar
5 506 506
Finansal Varlıklar
19 0 0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
19 0 0
Diğer Varlıklar
9 9.240.674 11.536.729
TOPLAM VARLIKLAR
14.061.185 13.611.264
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 0 0
Takas Borçları
5 0 0
Krediler
20 0 0
Finansal Yükümlülükler
19 0 0
Diğer Borçlar
5 66.087 41.238
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
66.087 41.238
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
13.995.098 13.570.026
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
13.570.026 11.198.264
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 425.072 -598.291
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 1.500.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13.995.098 12.099.973
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 33.358 159.892
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 595.932 246.363
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 229.272 -620.401
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 0 4.545
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
858.562 -209.601
Yönetim Ücretleri
8 -308.954 -194.479
Performans Ücretleri
8 0 0
Saklama Ücretleri
8 -2.424 -2.184
MKK Ücretleri
8 0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.000 0
Danışmanlık Ücretleri
8 0 -5.700
Kurul Ücretleri
8 -1.380 -1.140
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -110.732 -185.187
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-433.490 -388.690
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
425.072 -598.291
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
425.072 -598.291
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
425.072 -598.291
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050264
BIST