***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-928.841 93.158Net Dönem Karı (Zararı)-1.947.727 -794.261NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-25.704 -64.560Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -54.946 -63.783Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 29.242 -777Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER989.644 888.196Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 841.481 -31.810Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 341.088 985.703İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-192.925 -65.697FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-983.787 29.375Alınan Temettü12 0 0Alınan Faiz12 54.946 63.783Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 0 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0 0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit 93.158Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-928.841 93.158DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.179.545 779.583DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 250.704 872.741Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 250.761 1.181.109Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7,23 0 0Ters Repo Alacakları5 0 0Takas Alacakları5 0 0Diğer Alacaklar5 5.453.071 6.294.552Finansal Varlıklar19 0 0Teminata Verilen Finansal Varlıklar19 0 0Diğer Varlıklar9 1.020.376.153 1.020.210.963TOPLAM VARLIKLAR1.026.079.985 1.027.686.624YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 0 0Takas Borçları5 0 0Krediler20 0 0Finansal Yükümlülükler19 0 0Diğer Borçlar5 11.753.639 11.412.551TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)11.753.639 11.412.551TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.014.326.346 1.016.274.073Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.016.274.073 455.954.524Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 -1.947.727 -794.261Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.014.326.346 455.160.263Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 54.946 63.783Temettü Gelirleri12 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -6 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -29.242 -777Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 3.108.237 1.850.133ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.133.935 1.913.139Yönetim Ücretleri8 -787.242 -495.552Performans Ücretleri8 0 0Saklama Ücretleri8 -177.602 -90.309MKK Ücretleri8 0 0Denetim Ücretleri8 -12.500 0Danışmanlık Ücretleri8 0 -4.200Kurul Ücretleri8 -101.502 -45.541Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -4.002.816 -2.071.798ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.081.662 -2.707.400ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.947.727 -794.261FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-1.947.727 -794.261DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-1.947.727 -794.261http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050266BIST