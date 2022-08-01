***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.08.2022 14:19
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-928.841 93.158
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.947.727 -794.261
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-25.704 -64.560
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -54.946 -63.783
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 29.242 -777
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
989.644 888.196
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 841.481 -31.810
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 341.088 985.703
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-192.925 -65.697
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-983.787 29.375
Alınan Temettü
12 0 0
Alınan Faiz
12 54.946 63.783
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit 93.158
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-928.841 93.158
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.179.545 779.583
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 250.704 872.741
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 250.761 1.181.109
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7,23 0 0
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
5 0 0
Diğer Alacaklar
5 5.453.071 6.294.552
Finansal Varlıklar
19 0 0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
19 0 0
Diğer Varlıklar
9 1.020.376.153 1.020.210.963
TOPLAM VARLIKLAR
1.026.079.985 1.027.686.624
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 0 0
Takas Borçları
5 0 0
Krediler
20 0 0
Finansal Yükümlülükler
19 0 0
Diğer Borçlar
5 11.753.639 11.412.551
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.753.639 11.412.551
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.014.326.346 1.016.274.073
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.016.274.073 455.954.524
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -1.947.727 -794.261
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.014.326.346 455.160.263
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 54.946 63.783
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -6 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -29.242 -777
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 3.108.237 1.850.133
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.133.935 1.913.139
Yönetim Ücretleri
8 -787.242 -495.552
Performans Ücretleri
8 0 0
Saklama Ücretleri
8 -177.602 -90.309
MKK Ücretleri
8 0 0
Denetim Ücretleri
8 -12.500 0
Danışmanlık Ücretleri
8 0 -4.200
Kurul Ücretleri
8 -101.502 -45.541
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -4.002.816 -2.071.798
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.081.662 -2.707.400
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.947.727 -794.261
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.947.727 -794.261
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.947.727 -794.261
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050266
BIST