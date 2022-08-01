***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.414.176 -25.902.538Net Dönem Karı (Zararı)15.848.265 2.188.622NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-16.300.506 -2.349.775Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -42.007 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -16.258.499 -2.349.775Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.003.942 -25.741.385Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -3.246.910 -10.715.338Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 97.425 54.354İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.854.457 -15.080.401FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-6.456.183 -25.902.538Alınan Temettü12 0 0Alınan Faiz12 42.007 0Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 26.309.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 0 26.309.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0 0Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.414.176 406.462Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.414.176 406.462DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.247.290 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 1.833.114 406.462Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 1.833.114 8.252.363Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7,23 0 0Ters Repo Alacakları5 0 0Takas Alacakları5 0 0Diğer Alacaklar5 3.248.058 1.148Finansal Varlıklar19 114.067.785 94.949.756Teminata Verilen Finansal Varlıklar19 0 0Diğer Varlıklar9 0 0TOPLAM VARLIKLAR119.148.957 103.203.267YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 0 0Takas Borçları5 0 0Krediler20 0 0Finansal Yükümlülükler19 0 0Diğer Borçlar5 163.173 65.748TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)163.173 65.748TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)118.985.784 103.137.519Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)103.137.519 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 15.848.265 2.188.622Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0 26.309.000Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)118.985.784 28.497.622Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 42.007 0Temettü Gelirleri12 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 470.426 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 16.258.499 2.349.775Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 2.223 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ16.773.155 2.349.775Yönetim Ücretleri8 -853.809 -40.670Performans Ücretleri8 0 0Saklama Ücretleri8 -13.758 -748MKK Ücretleri8 0 0Denetim Ücretleri8 -11.800 0Danışmanlık Ücretleri8 0 0Kurul Ücretleri8 0 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -45.523 -119.735ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-924.890 -161.153ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.848.265 2.188.622FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)15.848.265 2.188.622DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar