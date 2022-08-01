***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.08.2022 16:02
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.893
Net Dönem Karı (Zararı)
9.941
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.329
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -14.329
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
19.281
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.719
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.233
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.329
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
14.893
Alınan Faiz
12 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.893
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.893
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 59.434
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 74.327
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 74.327 59.434
Diğer Varlıklar
9 0 2.719
TOPLAM VARLIKLAR
74.327 62.153
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 2.262 29
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.262 29
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
72.065 62.124
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
62.124
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 9.941
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
72.065
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 14.329
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.329
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -4.388
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.388
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.941
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.941
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.941
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050302
BIST