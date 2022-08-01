***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.893Net Dönem Karı (Zararı)9.941NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-14.329Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -14.329İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER19.281Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler2.719Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.233İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler14.329FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR14.893Alınan Faiz12 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIKatılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.893Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.893DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 59.434DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 74.327Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 74.327 59.434Diğer Varlıklar9 0 2.719TOPLAM VARLIKLAR74.327 62.153YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 2.262 29TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.262 29TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)72.065 62.124Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)62.124Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 9.941Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)72.065Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 14.329Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.329Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -4.388ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.388ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.941FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.941DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.941http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050302BIST