***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.08.2022 16:02
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.905
Net Dönem Karı (Zararı)
-2.358
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
453
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-324
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
777
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.905
Alınan Faiz
12 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 10.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.095
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.095
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 8.095
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 8.095
Diğer Varlıklar
9 324
TOPLAM VARLIKLAR
8.419
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 777
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
777
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
7.642
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -2.358
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 10.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
7.642
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 324
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
324
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -2.682
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.682
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.358
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.358
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.358
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050304
BIST