***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.905Net Dönem Karı (Zararı)-2.358NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELERFaiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER453Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-324İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler777FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.905Alınan Faiz12 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 10.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.095NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.095DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 8.095Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 8.095Diğer Varlıklar9 324TOPLAM VARLIKLAR8.419YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 777TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)777TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)7.642Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 -2.358Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 10.000Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)7.642Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 324Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ324Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -2.682ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.682ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.358FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-2.358DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-2.358http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050304BIST