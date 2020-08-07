***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
07.08.2020 16:08
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.05.2020
Açıklamalar
01/01/2020 - 30/06/2020 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosyası olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866648
BIST
15:551.037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,97
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
15:557,2144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0142
|Açılış
|: 7,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
15:558,5291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0833
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
15:55476,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,84
|Açılış
|: 476,59
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|ALCAR
|78,20
|6.490.182
|% 9,99
|
|TKURU
|41,68
|1.671.368
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|7.323.544
|% 9,96
|
|GLRYH
|18,23
|67.417.394
|% 9,95
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,80
|2.074.558.997
|% -4,76
|
|ASELS
|15,88
|1.241.123.961
|% 3,99
|
|GARAN
|6,46
|1.117.558.228
|% -0,15
|
|SISE
|5,94
|1.075.516.081
|% 3,30
|
|GUSGR
|5,23
|712.880.487
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,80
|2.074.558.997
|% -4,76
|
|KRDMD
|2,53
|509.339.434
|% -2,32
|
|TSKB
|1,02
|187.753.894
|% -1,92
|
|SISE
|5,94
|1.075.516.081
|% 3,30
|
|GARAN
|6,46
|1.117.558.228
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3856
|9,4326
|% -0,87
|
|Frank
|7,8481
|7,8954
|% -0,79
|
|Riyal
|1,9096
|1,9192
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|476
|477
|-2,84
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.230
|-113,90
|
|Tam
|3.215
|3.412
|-49,20
|
|Yarım
|1.561
|1.622
|-54,70
|
|Çeyrek
|783
|830
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|28,52
|28,56
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,10
|
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