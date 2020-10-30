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***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

30.10.2020 16:27
GÜNCEL HABERLER



***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.08.2020
Açıklamalar

01/01/2020 - 30/09/2020 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosyası olarak verilmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884964


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Cumhuriyet 3.358 3.409 59,00  
Tam 3.340 3.425 53,39  
Yarım 1.615 1.657 25,82  
Çeyrek 810 828 12,91  
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