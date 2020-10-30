***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
30.10.2020 16:27
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.08.2020
Açıklamalar
01/01/2020 - 30/09/2020 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosyası olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884964
BIST
16:191.104
En Yüksek
|Değişim
|: -2,02%
|| -22,76
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:198,3750
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0867
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3774
En Düşük
8,2678
16:199,7908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1099
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:19507,93
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 10,55
|Açılış
|: 507,93
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:19
|KARTN
|1.812,80
|63.481.269
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|14.794.804
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.180.867.322
|% -9,91
|
|GARAN
|6,61
|857.641.046
|% -2,51
|
|SKBNK
|1,85
|711.067.372
|% -6,57
|
|PETKM
|4,12
|620.207.857
|% 2,23
|
|SISE
|6,15
|584.399.558
|% -2,54
|
|TSKB
|2,09
|5.180.867.322
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,85
|711.067.372
|% -6,57
|
|ALBRK
|1,63
|353.032.857
|% -7,91
|
|IHLAS
|1,05
|167.885.027
|% -4,55
|
|PETKM
|4,12
|620.207.857
|% 2,23
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3634
|8,3750
|% 1,05
|
|Euro
|9,7757
|9,7908
|% 1,14
|
|Sterlin
|10,8236
|10,8779
|% 1,39
|
|Frank
|9,1162
|9,1711
|% 1,23
|
|Riyal
|2,2258
|2,2370
|% 1,11
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|507
|507
|9,95
|
|Cumhuriyet
|3.358
|3.409
|59,00
|
|Tam
|3.340
|3.425
|53,39
|
|Yarım
|1.615
|1.657
|25,82
|
|Çeyrek
|810
|828
|12,91
|
Seans Raporu
16:19
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