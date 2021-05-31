***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
31.05.2021 12:14
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021
Açıklamalar
01/01/2021 - 30/03/2021 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosyası olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938960
BIST
12:241.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
12:248,5001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0646
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
12:2410,3690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0729
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
12:24520,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,67
|Açılış
|: 520,59
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler12:24
|YAYLA
|3,85
|38.086.441
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,89
|43.940.521
|% 9,99
|
|OYAYO
|8,40
|11.025.027
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.674.432
|% 9,87
|
|KUTPO
|36,12
|73.531.058
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|37.016.647
|% -9,95
|
|ADESE
|1,39
|30.965.912
|% -7,95
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|SANFM
|15,40
|1.358.442
|% -6,67
|
|THYAO
|13,29
|477.454.585
|% 2,39
|
|KRDMD
|8,03
|389.600.307
|% 1,77
|
|EREGL
|19,47
|317.109.720
|% 1,35
|
|GARAN
|7,97
|259.353.218
|% -0,13
|
|EKGYO
|1,94
|246.518.496
|% 3,19
|
|EKGYO
|1,94
|246.518.496
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,15
|199.563.709
|% -0,46
|
|KRDMD
|8,03
|389.600.307
|% 1,77
|
|KARSN
|4,44
|214.601.187
|% -4,93
|
|SKBNK
|1,11
|50.523.565
|% 0,91
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4987
|8,5001
|% -0,75
|
|Euro
|10,3634
|10,3690
|% -0,70
|
|Sterlin
|11,9909
|12,0511
|% -1,04
|
|Frank
|9,3939
|9,4505
|% -0,90
|
|Riyal
|2,2563
|2,2676
|% -0,90
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,03
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-3,83
|
|Cumhuriyet
|3.432
|3.484
|-18,00
|
|Tam
|3.419
|3.505
|-16,25
|
|Yarım
|1.652
|1.695
|-7,86
|
|Çeyrek
|829
|848
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|27,96
|27,98
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,45
|69,45
|0,73
|