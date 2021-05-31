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***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

31.05.2021 12:14



***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021
Açıklamalar

01/01/2021 - 30/03/2021 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosyası olarak verilmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938960


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAYLA 3,85 38.086.441 % 10,00  
TUCLK 11,89 43.940.521 % 9,99  
OYAYO 8,40 11.025.027 % 9,99  
BRMEN 2,44 68.462 % 9,91  
CELHA 6,57 4.674.432 % 9,87  
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Riyal 2,2563 2,2676 % -0,90  
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12:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.906 1.906 2,03  
Altın Gr. 520 520 -3,83  
Cumhuriyet 3.432 3.484 -18,00  
Tam 3.419 3.505 -16,25  
Yarım 1.652 1.695 -7,86  
Çeyrek 829 848 -3,93  
Gümüş.Ons 27,96 27,98 0,05  
Gümüş Gr. 7,64 7,65 -0,04  
B. Petrol 69,45 69,45 0,73  
Seans Raporu 12:24
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