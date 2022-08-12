***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
12.08.2022 15:43
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2022
Açıklamalar
01/01/2022 - 30/06/2022 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosyası olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055011
BIST
15:502.895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 26,07
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.895
En Düşük
2.858
15:5017,9671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0291
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
15:5018,4667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0659
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4442
15:501.034,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,85
|Açılış
|: 1.034,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler15:48
|TKNSA
|9,57
|267.635.436
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|125.429.228
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.363.217
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|103.357.633
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|54.708.123
|% 9,96
|
|PAMEL
|169,10
|18.240.433
|% -9,67
|
|AKENR
|1,99
|109.599.520
|% -9,13
|
|KZBGY
|28,94
|51.185.032
|% -7,83
|
|KERVN
|0,54
|475.999
|% -6,90
|
|TEKTU
|1,74
|55.647.972
|% -6,45
|
|THYAO
|62,90
|4.388.047.685
|% 2,44
|
|AKBNK
|10,27
|1.549.022.046
|% 1,99
|
|YKBNK
|5,73
|1.297.722.369
|% 1,96
|
|SAHOL
|24,12
|1.289.217.309
|% -0,08
|
|SISE
|24,36
|1.232.310.771
|% 0,50
|
|ODAS
|4,06
|952.128.898
|% 3,31
|
|YKBNK
|5,73
|1.297.722.369
|% 1,96
|
|EKGYO
|3,66
|731.551.679
|% 0,27
|
|DOHOL
|4,48
|739.961.452
|% 0,22
|
|VAKBN
|4,64
|752.826.585
|% 5,22
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9524
|17,9677
|% 0,17
|
|Euro
|18,4536
|18,4636
|% -0,37
|
|Sterlin
|21,6869
|21,7956
|% -0,68
|
|Frank
|18,9918
|19,1062
|% -0,01
|
|Riyal
|4,7675
|4,7914
|% 0,08
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|1,49
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|1,54
|
|Cumhuriyet
|6.893
|6.997
|-27,00
|
|Tam
|6.935
|6.986
|-6,00
|
|Yarım
|3.379
|3.416
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.707
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,44
|20,47
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,07
|
|B. Petrol
|98,06
|98,06
|-1,54
|
Seans Raporu
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