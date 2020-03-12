***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -44.036 -2.023.259 -1.163.536 1.769.169 0 1.769.169Transferler16 0 0 -1.163.536 1.163.536 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 0 9.312 0 -876.914 -876.602 0 -876.602Dönem Karı (Zararı)0 0 -876.914 -876.914 0 -876.914Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 9.312 0 0 9.312 0 9.312Sermaye Arttırımı16 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000Sermaye Azaltımı16 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 -34.724 -3.186.795 -876.914 1.901.567 0 1.901.567Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 -34.724 -3.186.795 -876.914 1.901.567 0 1.901.567Transferler16 0 0 -876.914 876.914 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 0 -8.114 0 -566.097 -574.211 0 -574.211Dönem Karı (Zararı)0 0 0 566.097 -566.097 0 -566.097Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 0 -8.114 0 0 -8.114 0 -8.114Sermaye Arttırımı16 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000Sermaye Azaltımı16 1.500.000 0 1.500.000 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.500.000 -42.838 -2.563.709 -566.097 2.327.356 0 2.327.356Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-596.603 -964.406Dönem Karı (Zararı)-566.097 -876.914Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-566.097 -876.914Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-268.405 -87.516Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 334 910Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler39.526 -845Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 47.857 8.324Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 -8.331 -9.169Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22 -300.359 -87.767Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 -7.906 186İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-62.460 -87.743Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -201.648 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -2.497 13.729Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -10.000 17.236Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 21.815 778Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -13.166 13.955İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler143.036 -133.441Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)8-9 131.890 -130.177Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 11.146 -3.264Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-896.962 -1.052.173Alınan Faiz22 300.359 87.767YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.230 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.230 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -2.230 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.000.000 1.000.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.000.000 1.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)401.167 35.594NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)401.167 35.594DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.938.188 1.902.594DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.339.355 1.938.188Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.339.355 1.938.188Ticari Alacaklar201.648 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 201.648 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 0Diğer Alacaklar5.545 3.048İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 4.726 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 819 3.048Peşin Ödenmiş Giderler7 10.000 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 14.765 14.607Diğer Dönen Varlıklar8 3.481 135.529ARA TOPLAM2.574.794 2.091.372TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.574.794 2.091.372DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 0 303Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 2.199 0Şerefiye0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.199 0Peşin Ödenmiş Giderler7 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı13 38.474 30.568TOPLAM DURAN VARLIKLAR40.673 30.871TOPLAM VARLIKLAR2.615.467 2.122.243KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar22.923 1.108İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 22.923 1.108Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 72.526 77.578Kısa Vadeli Karşılıklar35.288 34.884Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 35.288 26.553Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 0 8.331Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 13.887 2.741ARA TOPLAM144.624 116.311TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER144.624 116.311UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar143.487 104.365Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 143.487 104.365TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER143.487 104.365TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER288.111 220.676ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.327.356 1.901.567Ödenmiş Sermaye16 5.500.000 6.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-42.838 -34.724Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42.838 -34.724Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -42.838 -34.724Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -2.563.709 -3.186.795Net Dönem Karı veya Zararı16 -566.097 -876.914Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.327.356 1.901.567TOPLAM KAYNAKLAR2.615.467 2.122.243Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 755.429 134.873Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)755.429 134.873BRÜT KAR (ZARAR)755.429 134.873Genel Yönetim Giderleri18 -1.637.990 -1.534.442Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 15.023 219Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -4.535 -2.796ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-872.073 -1.402.146FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-872.073 -1.402.146Finansman Gelirleri22 445.944 972.125Finansman Giderleri22 -145.585 -449.334SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-571.714 -879.355Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.617 2.441Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 5.617 2.441SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-566.097 -876.914DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-566.097 -876.914Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-566.097 -876.914Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 -956,00000000 -1.645,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8.114 9.312Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.403 10.528Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.289 -1.216Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.289 -1.216Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.114 9.312TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-574.211 -867.602Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-574.211 -867.602http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827667BIST