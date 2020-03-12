***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
12.03.2020 17:53
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -44.036 -2.023.259 -1.163.536 1.769.169 0 1.769.169
Transferler
16 0 0 -1.163.536 1.163.536 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 0 9.312 0 -876.914 -876.602 0 -876.602
Dönem Karı (Zararı)
0 0 -876.914 -876.914 0 -876.914
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 9.312 0 0 9.312 0 9.312
Sermaye Arttırımı
16 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000
Sermaye Azaltımı
16 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 -34.724 -3.186.795 -876.914 1.901.567 0 1.901.567
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 -34.724 -3.186.795 -876.914 1.901.567 0 1.901.567
Transferler
16 0 0 -876.914 876.914 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 0 -8.114 0 -566.097 -574.211 0 -574.211
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 566.097 -566.097 0 -566.097
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 0 -8.114 0 0 -8.114 0 -8.114
Sermaye Arttırımı
16 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000
Sermaye Azaltımı
16 1.500.000 0 1.500.000 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.500.000 -42.838 -2.563.709 -566.097 2.327.356 0 2.327.356
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-596.603 -964.406
Dönem Karı (Zararı)
-566.097 -876.914
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-566.097 -876.914
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-268.405 -87.516
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 334 910
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.526 -845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 47.857 8.324
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -8.331 -9.169
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 -300.359 -87.767
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 -7.906 186
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-62.460 -87.743
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -201.648 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -2.497 13.729
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -10.000 17.236
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 21.815 778
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -13.166 13.955
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
143.036 -133.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
8-9 131.890 -130.177
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 11.146 -3.264
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-896.962 -1.052.173
Alınan Faiz
22 300.359 87.767
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.230 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.230 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.230 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.000.000 1.000.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.000.000 1.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
401.167 35.594
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
401.167 35.594
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.938.188 1.902.594
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.339.355 1.938.188
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.339.355 1.938.188
Ticari Alacaklar
201.648 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 201.648 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 0
Diğer Alacaklar
5.545 3.048
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 4.726 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 819 3.048
Peşin Ödenmiş Giderler
7 10.000 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 14.765 14.607
Diğer Dönen Varlıklar
8 3.481 135.529
ARA TOPLAM
2.574.794 2.091.372
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.574.794 2.091.372
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
10 0 303
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.199 0
Şerefiye
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.199 0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 38.474 30.568
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.673 30.871
TOPLAM VARLIKLAR
2.615.467 2.122.243
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
22.923 1.108
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 22.923 1.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 72.526 77.578
Kısa Vadeli Karşılıklar
35.288 34.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 35.288 26.553
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 0 8.331
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 13.887 2.741
ARA TOPLAM
144.624 116.311
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
144.624 116.311
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
143.487 104.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 143.487 104.365
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
143.487 104.365
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
288.111 220.676
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.327.356 1.901.567
Ödenmiş Sermaye
16 5.500.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42.838 -34.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.838 -34.724
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -42.838 -34.724
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -2.563.709 -3.186.795
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -566.097 -876.914
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.327.356 1.901.567
TOPLAM KAYNAKLAR
2.615.467 2.122.243
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 755.429 134.873
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
755.429 134.873
BRÜT KAR (ZARAR)
755.429 134.873
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.637.990 -1.534.442
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 15.023 219
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -4.535 -2.796
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-872.073 -1.402.146
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-872.073 -1.402.146
Finansman Gelirleri
22 445.944 972.125
Finansman Giderleri
22 -145.585 -449.334
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-571.714 -879.355
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.617 2.441
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 5.617 2.441
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-566.097 -876.914
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-566.097 -876.914
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-566.097 -876.914
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 -956,00000000 -1.645,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.114 9.312
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.403 10.528
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.289 -1.216
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.289 -1.216
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.114 9.312
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-574.211 -867.602
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-574.211 -867.602
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827667
BIST