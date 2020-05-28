***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 -34.724 -3.186.795 -876.914 1.901.567 0 1.901.567Transferler16 0 0 -876.914 876.914 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 0 29.563 0 -91.549 -61.986 0 -61.986Dönem Karı (Zararı)0 0 0 -91.549 -91.549 0 -91.549Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 0 29.563 0 0 29.563 0 29.563Sermaye Arttırımı16 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 -5.161 -4.063.709 -91.549 1.839.581 0 1.839.581Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.500.000 -42.838 -2.563.709 -566.097 2.327.356 0 2.327.356Transferler16 0 -566.097 566.097 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 0 42.930 0 -58.725 -58.725 0 -15.795Dönem Karı (Zararı)0 0 0 -58.725 -58.725 0 -58.725Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 0 0 0 0 0 0Sermaye Arttırımı16 0Sermaye Azaltımı16 0Dönem Sonu Bakiyeler92 -3.129.806 -58.725 2.311.561 0 2.311.561Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-172.119 -238.761Dönem Karı (Zararı)-58.725 -91.549Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-58.725 -91.549Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-197.783 -36.006Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-18-19 186 303Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.234 -21.683Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -5.141 -18.662Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 7.375 -3.021Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22 -199.011 -19.331Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 -1.192 4.705İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-114.622 -130.537Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -24.973 -190.598Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -2.397 -11.436Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -89.820 -71.128Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 -49 -1.108Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 6.314 5.447İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.697 138.286Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)8-9 -803 126.286Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 -2.894 12.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-371.130 -258.092Alınan Faiz22 199.011 19.331YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI439 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 439 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-171.680 -238.761NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-171.680 -238.761DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.339.355 1.938.188DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.167.675 1.699.427Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.167.675 2.339.355Ticari Alacaklar226.621 201.648İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 226.621 201.648İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 0Diğer Alacaklar7.942 5.545İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 7.233 4.726İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 709 819Peşin Ödenmiş Giderler7 99.820 10.000Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 17.565 14.765Diğer Dönen Varlıklar8 1.484 3.481ARA TOPLAM2.521.107 2.574.794TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.521.107 2.574.794DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.013 2.199Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 2.013 2.199Peşin Ödenmiş Giderler7 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı13 39.666 38.474TOPLAM DURAN VARLIKLAR41.679 40.673TOPLAM VARLIKLAR2.562.786 2.615.467KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14 439 0Ticari Borçlar22.874 22.923İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 22.874 22.923Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 35.910 72.526Kısa Vadeli Karşılıklar66.467 35.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 59.092 35.288Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 7.375 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 10.993 13.887ARA TOPLAM136.683 144.624TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER136.683 144.624UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar114.542 143.487Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 114.542 143.487TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER114.542 143.487TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER251.225 288.111ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.311.561 2.327.356Ödenmiş Sermaye16 5.500.000 5.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)92 -42.838Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)92 -42.838Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 92 -42.838Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -3.129.806 -2.563.709Net Dönem Karı veya Zararı-58.725 -566.097Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.311.561 2.327.356TOPLAM KAYNAKLAR2.562.786 2.615.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 222.520 181.522Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)222.520 181.522BRÜT KAR (ZARAR)222.520 181.522Genel Yönetim Giderleri18 -493.557 -418.940Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 0 11.369Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 0 -4.535ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-271.037 -230.584FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-271.037 -230.584Finansman Gelirleri22 200.532 137.578Finansman Giderleri22 -1.521 -2.178SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-72.026 -95.184Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri13.301 3.635Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 13.301 3.635SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-58.725 -91.549DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-58.725 -91.549Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-58.725 -91.549Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 -107,00000000 -152,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar42.930 29.563Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)55.039 37.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12.109 -8.340Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-12.109 -8.340Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)42.930 29.563TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-15.795 -61.986Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-15.795 -61.986http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847219BIST