***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 -34.724 -3.186.795 -876.914 1.901.567 0 1.901.567Transferler16 0 0 -876.914 876.914 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 0 29.199 0 -259.924 -230.725 0 -230.725Dönem Karı (Zararı)0 0 0 -259.924 -259.924 0 -259.924Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 0 29.199 0 0 29.199 0 29.199Sermaye Arttırımı16 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 -5.525 -4.063.709 -259.924 1.670.842 0 1.670.842Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.500.000 -42.838 -2.563.709 -566.097 2.327.356 0 2.327.356Transferler16 0 0 -566.097 566.097 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 0 15.213 0 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 -143.211 -127.998 0 -127.998Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 0 15.213 0 -143.211 -143.211 0 -143.211Sermaye Arttırımı16 0 0 0 0 15.213 0 15.213Sermaye Azaltımı16 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.500.000 -27.625 -3.129.806 -143.211 2.199.358 0 2.199.358Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-233.411 -361.263Dönem Karı (Zararı)-143.211 -259.924Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-143.211 -259.924Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-294.179 -60.543Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-18-19 500 303Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21.857 -33.529Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 14.482 -25.198Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 7.375 -8.331Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22 -311.105 -34.627Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 -5.431 7.310İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-107.126 -75.423Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -17.046 -192.820Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -15.612 -8.116Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -56.239 -47.419Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 -9.471 23.672Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -19.170 15.178İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.412 134.082Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)8-9 13.318 126.275Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 -2.906 7.807Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-544.516 -395.890Alınan Faiz22 311.105 34.627YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.920 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.920 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -2.920 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.127 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.127 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri14 2.127 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-234.204 -361.263NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-234.204 -361.263DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.339.355 1.938.188DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.105.151 1.576.925Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.105.151 2.339.355Ticari Alacaklar218.694 201.648İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 218.694 201.648İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 0Diğer Alacaklar21.157 5.545İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 9.291 4.726İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 11.866 819Peşin Ödenmiş Giderler7 66.239 10.000Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 4.118 14.765Diğer Dönen Varlıklar8 810 3.481ARA TOPLAM2.416.169 2.574.794TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.416.169 2.574.794DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 4.619 2.199Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.619 2.199Peşin Ödenmiş Giderler7 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı13 43.905 38.474TOPLAM DURAN VARLIKLAR48.524 40.673TOPLAM VARLIKLAR2.464.693 2.615.467KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14 2.127 0Ticari Borçlar13.452 22.923İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 13.452 22.923Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 38.143 72.526Kısa Vadeli Karşılıklar61.676 35.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 54.301 35.288Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 7.375 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 10.981 13.887ARA TOPLAM126.379 144.624TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER126.379 144.624UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar138.956 143.487Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 138.956 143.487TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER138.956 143.487TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER265.335 288.111ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.199.358 2.327.356Ödenmiş Sermaye16 5.500.000 5.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-27.625 -42.838Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.625 -42.838Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -27.625 -42.838Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -3.129.806 -2.563.709Net Dönem Karı veya Zararı-143.211 -566.097TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.199.358 2.327.356TOPLAM KAYNAKLAR2.464.693 2.615.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 445.040 365.160 222.520 183.638Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)445.040 365.160 222.520 183.638BRÜT KAR (ZARAR)445.040 365.160 222.520 183.638Genel Yönetim Giderleri18 -909.142 -815.657 -415.585 -396.717Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 64 4.297 64 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 0 -4.535 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-464.038 -450.735 -193.001 -213.079FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-464.038 -450.735 -193.001 -213.079Finansman Gelirleri22 391.396 244.482 190.864 106.904Finansman Giderleri22 -80.291 -54.597 -78.770 -52.419SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-152.933 -260.850 -80.907 -158.594Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri9.722 926 -3.579 -2.709Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 9.722 926 -3.579 -2.709SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-143.211 -259.924 -84.486 -161.303DÖNEM KARI (ZARARI)-143.211 -259.924 -84.486 -161.303Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-143.211 -259.924 -84.486 -161.303Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 -0,03000000 -433,00000000 -0,02000000 -269,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15.213 29.199 -27.717 -364Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 19.504 37.435 -35.535 -468Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.291 -8.236 7.818 104Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.291 -8.236 7.818 104Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.213 29.199 -27.717 -364TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-127.998 -230.725 -112.203 -161.667Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-127.998 -230.725 -112.203 -161.667http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866649BIST