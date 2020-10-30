***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









000.000 400.000 -5.522 -4.063.709 -447.423 1.883.646 0 1.883.646Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.500.000 0 -42.838 -2.563.709 -566.097 2.327.356 0 2.327.356Transferler16 0 0 0 -566.097 566.097 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 0 0 12.768 0 -59.884 -47.116 0 -47.116Dönem Karı (Zararı)0 0 -59.884 -59.884 0 -59.884Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 0 0 12.768 0 0 12.768 0 12.768Sermaye Arttırımı16 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı16 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.500.000 0 -30.070 -3.129.809 -59.884 2.280.240 0 2.280.240Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-116.563 -522.223Dönem Karı (Zararı)-59.884 -447.423Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-59.884 -447.423Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-590.768 -74.655Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-18-19 930 303Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.484 -24.246Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 5.109 -31.365Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 7.375 7.119Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22 -600.813 -55.979Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 -3.369 5.267İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-66.724 -56.124Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -20.701 -194.939Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -15.369 -5.892Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -24.338 -24.606Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 1.680 -1.108Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -18.715 23.163İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.719 147.258Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)8-9 13.451 138.410Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 -2.732 8.848Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-717.376 -578.202Alınan Faiz22 600.813 55.979YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.921 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.921 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -2.921 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.295 400.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.295 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri14 2.295 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 400.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-117.189 -122.223NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-117.189 -122.223DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.339.355 1.938.188DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.222.166 1.815.965Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.222.166 2.339.355Ticari Alacaklar222.349 201.648İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 222.349 201.648İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 0Diğer Alacaklar20.914 5.545İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 11.902 4.726İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 9.012 819Peşin Ödenmiş Giderler7 34.338 10.000Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 4.299 14.765Diğer Dönen Varlıklar8 496 3.481ARA TOPLAM2.504.562 2.574.794TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.504.562 2.574.794DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 4.190 2.199Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.190 2.199Peşin Ödenmiş Giderler7 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı13 41.843 38.474TOPLAM DURAN VARLIKLAR46.033 40.673TOPLAM VARLIKLAR2.550.595 2.615.467KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14 2.295 0Ticari Borçlar24.603 22.923İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 24.603 22.923Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 41.043 72.526Kısa Vadeli Karşılıklar42.000 35.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 34.625 35.288Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 7.375 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 11.155 13.887ARA TOPLAM121.096 144.624TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER121.096 144.624UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar149.259 143.487Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 149.259 143.487TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER149.259 143.487TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER270.355 288.111ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.280.240 2.327.356Ödenmiş Sermaye16 5.500.000 5.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-30.070 -42.838Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.070 -42.838Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -30.070 -42.838Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -3.129.806 -2.563.709Net Dönem Karı veya Zararı-59.884 -566.097TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.280.240 2.327.356TOPLAM KAYNAKLAR2.550.595 2.615.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 671.275 550.816 226.235 185.656Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)671.275 550.816 226.235 185.656BRÜT KAR (ZARAR)671.275 550.816 226.235 185.656Genel Yönetim Giderleri18 -1.339.006 -1.186.703 -429.864 -371.046Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 64 4.297 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 0 -4.535 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-667.667 -636.125 -203.629 -185.390FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-667.667 -636.125 -203.629 -185.390Finansman Gelirleri22 681.104 332.816 289.708 88.334Finansman Giderleri22 -80.291 -147.168 0 -92.571SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-66.854 -450.477 86.079 -189.627Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri6.970 3.054 -2.606 2.128Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 6.970 3.054 -2.606 2.128SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-59.884 -447.423 83.473 -187.499DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-59.884 -447.423 83.473 -187.499Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-59.884 -447.423 83.473 -187.499Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 -0,01000000 -746,00000000 -0,01000000 -375,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar12.768 29.502 3.243 303Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 16.369 37.823 4.158 388Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.601 -8.321 -915 -85Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-3.601 -8.321 -915 -85Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.768 29.502 3.243 303TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-47.116 -417.921 86.716 -187.196Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-47.116 -417.921 86.716 -187.196http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884965BIST