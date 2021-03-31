***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 -34.724 -3.186.795 -876.914 1.901.567 0 1.901.567Düzeltmelerden Sonraki Tutar6.000.000 -34.724 -3.186.795 -876.914 1.901.567 0 1.901.567Transferler-876.914 876.914 0 0 0Dönem Karı (Zararı)13 0 0 0 -566.097 -566.097 -566.097Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13 -8.114 0 0 -8.114 -8.114Sermaye Arttırımı13 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000Sermaye Azaltımı13 -1.500.000 1.500.000 0 0 0Sermaye Avansı13 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.500.000 -42.838 -2.563.709 -566.097 2.327.356 2.327.356Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.500.000 -42.838 -2.563.709 -566.097 2.327.356 2.327.356Düzeltmelerden Sonraki Tutar5.500.000 -42.838 -2.563.709 -566.097 2.327.356 2.327.356Transferler-566.097 566.097Dönem Karı (Zararı)13 0 0 0 0 -334.449 -334.449 -334.449Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13 0 0 -14.167 0 0 -14.167 -14.167Sermaye Arttırımı13 0 250.000 0 0 0 250.000 250.000Sermaye Azaltımı13 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı13 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.500.000 250.000 -57.005 -3.129.806 -334.449 2.228.740 2.228.740Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-392.844 -596.603Dönem Karı (Zararı)-334.449 -566.097Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13,21 -334.449 -566.097Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler481.099 452.183Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 1.423 334Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10 29.743 37.454Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler472.013 300.359Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler472.013 300.359Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -6.570 -7.906Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-15.510 121.942İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-67.481 -182.330Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-49.558 -201.648İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4,5 -49.558 -201.648Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.063 -2.497İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4,6 -9.063 -2.497Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.860 21.815İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4,5 -8.860 21.815Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları79.169 -296.244Ödenen FaizAlınan Faiz-472.013 -300.359YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.921 -2.230Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.921 -2.230Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -2.921 -2.230FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI249.495 1.000.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 1.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-505Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları24 -505Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)13 250.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-146.270 401.167NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-146.270 401.167DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.339.355 1.938.188DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.193.085 2.339.355Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.193.206 2.342.836Ticari Alacaklar252.025 202.467İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 251.619 201.648İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 406 819Diğer Alacaklar13.789 4.726İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 13.189 4.726İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 600 0Peşin Ödenmiş Giderler7 12.285 10.000Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 4.307 14.765Diğer Dönen Varlıklar12 941 0ARA TOPLAM2.476.553 2.574.794TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.476.553 2.574.794DURAN VARLIKLARMaddi Olmayan Duran Varlıklar9 3.697 2.199Ertelenmiş Vergi Varlığı20 45.044 38.474TOPLAM DURAN VARLIKLAR48.741 40.673TOPLAM VARLIKLAR2.525.294 2.615.467KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar24 2.089 2.594Ticari Borçlar14.063 22.923İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 14.063 22.923Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 19.944 72.526Kısa Vadeli Karşılıklar52.558 35.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 52.558 35.288Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 34.231 11.293ARA TOPLAM122.885 144.624TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER122.885 144.624UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar173.669 143.487Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 173.669 143.487TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER173.669 143.487TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER296.554 288.111ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.228.740 2.327.356Ödenmiş Sermaye13 5.500.000 5.500.000Sermaye Avansı13 250.000 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -57.005 -42.838Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -3.129.806 -2.563.709Net Dönem Karı veya Zararı-334.449 -566.097Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.228.740 2.327.356TOPLAM KAYNAKLAR2.525.294 2.615.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 963.861 755.429TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)963.861 755.429BRÜT KAR (ZARAR)963.861 755.429Genel Yönetim Giderleri15 -1.773.415 -1.637.990Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 64 15.023Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 0 -4.535ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-809.490 -872.073FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-809.490 -872.073Finansman Gelirleri18 846.359 445.944Finansman Giderleri18 -374.346 -145.585SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-337.477 -571.714Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.028 5.617Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 3.028 5.617SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-334.449 -566.097DÖNEM KARI (ZARARI)-334.449 -566.097Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-334.449 -566.097Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 -608,08940000 -956,24450000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-14.167 -8.114Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -17.709 -10.403Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19 3.542 2.289Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 3.542 2.289Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-14.167 -8.114TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-348.616 -574.211Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-348.616 -574.211http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922175BIST