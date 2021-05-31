***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.500.000 0 -42.838 0 0 -2.563.709 -566.097 2.327.356 0 2.327.356Transferler17 0 0 0 0 0 -566.097 566.097 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 0 0 42.930 0 0 0 -58.725 -15.795 0 -15.795Sermaye Arttırımı17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.500.000 0 92 0 0 -3.129.806 -58.725 2.311.561 0 2.311.561Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.500.000 250.000 -57.005 0 0 -3.129.806 -334.449 2.228.740 0 2.228.740Transferler17 0 0 0 0 0 -334.449 334.449 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 0 0 -10.186 0 0 0 82.290 72.104 72.104Sermaye Arttırımı17 500.000 250.000 0 0 0 0 0 250.000 250.000Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 0 -67.191 0 0 -3.464.255 82.290 2.550.844 2.550.844Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.903 -172.119Dönem Karı (Zararı)82.290 -58.725Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17 82.290 -58.725Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-248.115 -197.783Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 429 186Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25.278 2.234Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 25.278 -5.141Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 0 7.375Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-266.298 -199.011Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -266.298 -199.011Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 -7.524 -1.192Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-91.570 -114.622Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-29.930 -24.973İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -24.459 -24.973İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -5.471 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.481 -2.397İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -2.481 -2.507İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 0 110Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6,7 -93.208 -89.820Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler35.196 -49İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 35.196 -49Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 9.497 6.314Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.644 -3.697Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)9 -1.623 -803Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)16 -9.021 -2.894Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-257.395 -371.130Alınan Faiz23 266.298 199.011YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI248.187 439Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri500.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri500.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 439Kredilerden Nakit Girişleri12 0 439Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.813 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları12 -1.813 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-250.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)257.090 -171.680Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)257.090 -171.680DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.193.085 2.339.355DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.450.175 2.167.675Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.450.175 2.193.206Ticari Alacaklar281.955 252.025İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 276.078 251.619İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 5.877 406Diğer Alacaklar16.270 13.789İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 15.670 13.189İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 600 600Peşin Ödenmiş Giderler105.861 12.284İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 105.861 12.284Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 6.624 4.307Diğer Dönen Varlıklar9 0 942ARA TOPLAM2.860.885 2.476.553TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.860.885 2.476.553DURAN VARLIKLARMaddi Olmayan Duran Varlıklar3.268 3.697Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 3.268 3.697Ertelenmiş Vergi Varlığı14 52.568 45.044TOPLAM DURAN VARLIKLAR55.836 48.741TOPLAM VARLIKLAR2.916.721 2.525.294KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 276 2.089Ticari Borçlar49.259 14.063İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 49.259 14.063Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 38.277 41.512Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar69.928 52.558Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 69.928 52.558Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 13.828 12.663ARA TOPLAM171.568 122.885TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER171.568 122.885UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar194.309 173.669Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 194.309 173.669TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER194.309 173.669TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER365.877 296.554ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.550.844 2.228.740Ödenmiş Sermaye17 6.000.000 5.500.000Sermaye Avansı17 0 250.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-67.191 -57.005Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-67.191 -57.005Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -67.191 -57.005Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -3.464.255 -3.129.806Net Dönem Karı veya Zararı17 82.290 -334.449Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.550.844 2.228.740TOPLAM KAYNAKLAR2.916.721 2.525.294Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 321.202 222.520Satışların Maliyeti18 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)321.202 222.520BRÜT KAR (ZARAR)321.202 222.520Genel Yönetim Giderleri19 -509.261 -493.557Pazarlama Giderleri19 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 9.204 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -133 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-178.988 -271.037Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar22 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-178.988 -271.037Finansman Gelirleri23 261.299 200.532Finansman Giderleri23 -4.999 -1.521SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)77.312 -72.026Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.978 13.301Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 4.978 13.301SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)82.290 -58.725DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)82.290 -58.725Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları82.290 -58.725Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,01490000 -0,01070000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar10.186 42.930Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 12.732 55.039Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 -2.546 -12.109Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -2.546 -12.109Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.186 42.930TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)92.476 -15.795Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık PaylarıBIST