***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
31.05.2021 12:13
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.500.000 0 -42.838 0 0 -2.563.709 -566.097 2.327.356 0 2.327.356
Transferler
17 0 0 0 0 0 -566.097 566.097 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 0 42.930 0 0 0 -58.725 -15.795 0 -15.795
Sermaye Arttırımı
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.500.000 0 92 0 0 -3.129.806 -58.725 2.311.561 0 2.311.561
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.500.000 250.000 -57.005 0 0 -3.129.806 -334.449 2.228.740 0 2.228.740
Transferler
17 0 0 0 0 0 -334.449 334.449 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 0 -10.186 0 0 0 82.290 72.104 72.104
Sermaye Arttırımı
17 500.000 250.000 0 0 0 0 0 250.000 250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 0 -67.191 0 0 -3.464.255 82.290 2.550.844 2.550.844
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.903 -172.119
Dönem Karı (Zararı)
82.290 -58.725
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17 82.290 -58.725
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-248.115 -197.783
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 429 186
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25.278 2.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 25.278 -5.141
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 7.375
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-266.298 -199.011
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -266.298 -199.011
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -7.524 -1.192
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-91.570 -114.622
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.930 -24.973
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -24.459 -24.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -5.471 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.481 -2.397
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.481 -2.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 0 110
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,7 -93.208 -89.820
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.196 -49
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 35.196 -49
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 9.497 6.314
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.644 -3.697
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9 -1.623 -803
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 -9.021 -2.894
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-257.395 -371.130
Alınan Faiz
23 266.298 199.011
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
248.187 439
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
500.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
500.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 439
Kredilerden Nakit Girişleri
12 0 439
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.813 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
12 -1.813 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-250.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
257.090 -171.680
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
257.090 -171.680
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.193.085 2.339.355
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.450.175 2.167.675
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.450.175 2.193.206
Ticari Alacaklar
281.955 252.025
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 276.078 251.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 5.877 406
Diğer Alacaklar
16.270 13.789
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 15.670 13.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 600 600
Peşin Ödenmiş Giderler
105.861 12.284
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 105.861 12.284
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 6.624 4.307
Diğer Dönen Varlıklar
9 0 942
ARA TOPLAM
2.860.885 2.476.553
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.860.885 2.476.553
DURAN VARLIKLAR
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.268 3.697
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 3.268 3.697
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 52.568 45.044
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
55.836 48.741
TOPLAM VARLIKLAR
2.916.721 2.525.294
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 276 2.089
Ticari Borçlar
49.259 14.063
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 49.259 14.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 38.277 41.512
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
69.928 52.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 69.928 52.558
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 13.828 12.663
ARA TOPLAM
171.568 122.885
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
171.568 122.885
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
194.309 173.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 194.309 173.669
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
194.309 173.669
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
365.877 296.554
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.550.844 2.228.740
Ödenmiş Sermaye
17 6.000.000 5.500.000
Sermaye Avansı
17 0 250.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-67.191 -57.005
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-67.191 -57.005
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -67.191 -57.005
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -3.464.255 -3.129.806
Net Dönem Karı veya Zararı
17 82.290 -334.449
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.550.844 2.228.740
TOPLAM KAYNAKLAR
2.916.721 2.525.294
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 321.202 222.520
Satışların Maliyeti
18 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
321.202 222.520
BRÜT KAR (ZARAR)
321.202 222.520
Genel Yönetim Giderleri
19 -509.261 -493.557
Pazarlama Giderleri
19 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 9.204 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -133 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-178.988 -271.037
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
22 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-178.988 -271.037
Finansman Gelirleri
23 261.299 200.532
Finansman Giderleri
23 -4.999 -1.521
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
77.312 -72.026
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.978 13.301
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 4.978 13.301
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
82.290 -58.725
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
82.290 -58.725
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
82.290 -58.725
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,01490000 -0,01070000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.186 42.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 12.732 55.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -2.546 -12.109
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.546 -12.109
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.186 42.930
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.476 -15.795
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
BIST