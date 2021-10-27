***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.500.000 0 -42.838 0 0 -2.563.709 -566.097 2.327.356 0 2.327.356Transferler18 0 0 0 0 0 -566.097 566.097 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 0 0 12.768 0 0 0 -59.884 -47.116 0 -47.116Sermaye Arttırımı18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.500.000 0 -30.070 0 0 -3.129.806 -59.884 2.280.240 0 2.280.240Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.500.000 250.000 -57.005 0 0 -3.129.806 -334.449 2.228.740 0 2.228.740Transferler18 0 0 0 0 0 -334.449 334.449 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 0 0 -20.883 0 0 0 335.155 314.272 0 314.272Sermaye Arttırımı18 500.000 -250.000 0 0 0 0 0 250.000 0 250.000Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 0 -77.888 0 0 -3.464.255 335.155 2.793.012 0 2.793.012Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.835 -116.563Dönem Karı (Zararı)335.155 -59.884Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18 335.155 -59.884Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-634.336 -590.768Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 1.701 930Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler49.992 12.484Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 49.992 5.109Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 0 7.375Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-661.723 -600.813Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -661.723 -600.813Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -24.306 -3.369İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-354.707 -66.724Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-21.690 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-319.225 -20.701İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -319.367 -20.701İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 142 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.581 -15.369İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 1.581 -7.176İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 0 -8.193Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8,9 -28.172 -24.338Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.454 1.680İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 8.454 1.680Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 29.500 -18.715Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.155 10.719Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)10 -7.813 13.451Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 -17.342 -2.732Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-653.888 -717.376Alınan Faiz24 661.723 600.813YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.268 -2.921Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.268 -2.921Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -8.268 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 0 -2.921Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI248.798 2.295Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri500.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri500.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.295Kredilerden Nakit Girişleri13 0 2.295Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.202 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları13 BENZERLERİ3 2.193.085 2.339.355DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.441.450 2.222.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.444.730 2.193.206Finansal Yatırımlar4 21.690 0Ticari Alacaklar571.250 252.025İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 570.986 251.619İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 264 406Diğer Alacaklar12.208 13.789İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 11.608 13.189İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 600 600Peşin Ödenmiş Giderler40.456 12.284İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 40.456 12.284Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 9.266 4.307Diğer Dönen Varlıklar10 637 942ARA TOPLAM3.100.237 2.476.553TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.100.237 2.476.553DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 7.855 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.409 3.697Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 2.409 3.697Ertelenmiş Vergi Varlığı15 69.350 45.044TOPLAM DURAN VARLIKLAR79.614 48.741TOPLAM VARLIKLAR3.179.851 2.525.294KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 887 2.089Ticari Borçlar22.517 14.063İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 22.517 41.512Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar52.554 52.558Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 52.554 52.558Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 16.204 12.663ARA TOPLAM136.053 122.885TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER136.053 122.885UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar250.786 173.669Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 250.786 173.669TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER250.786 173.669TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER386.839 296.554ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.793.012 2.228.740Ödenmiş Sermaye18 6.000.000 5.500.000Sermaye Avansı18 0 250.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-77.888 -57.005Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-77.888 -57.005Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -77.888 -57.005Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -3.464.255 -3.129.806Net Dönem Karı veya Zararı2.525.294Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZAR 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.389.892 671.275 692.379 226.235BRÜT KAR (ZARAR)1.389.892 671.275 692.379 226.235Genel Yönetim Giderleri20 -1.524.750 -1.339.006 -496.243 -429.864Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 25.494 64 16.290 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -133 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-109.497 -667.667 212.426 -203.629Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 2.089 0 426 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar23 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-107.408 -667.667 212.852 -203.629Finansman Gelirleri24 541.548 681.104 132.351 289.708Finansman Giderleri24 -117.053 -80.291 -76.963 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)317.087 -66.854 268.240 86.079Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri18.068 6.970 -4.701 -2.752Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 18.068 6.970 -4.701 -2.752SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)335.155 -59.884 263.539 83.327DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)335.155 -59.884 263.539 83.327Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları335.155 -59.884 263.539 83.327Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,05750000 -0,01090000 0,04520000 0,01520000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-20.883 12.768 -29.978 -2.445Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -27.121 16.369 -38.490 -3.135Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25 6.238 -3.601 8.512 690Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 6.238 -3.601 8.512 690Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-20.883 12.768 -29.978 -2.445TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)314.272 -47.116 233.561 80.882Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları314.272 -47.116 233.561 80.882http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973046BIST