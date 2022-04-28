***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.500.000 250.000 -57.005 0 0 -3.129.806 -334.449 2.228.740 0 2.228.740Transferler17 0 0 0 0 0 -334.449 334.449 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 0 0 -10.186 0 0 0 82.290 72.104 0 72.104Sermaye Arttırımı17 500.000 -250.000 0 0 0 0 0 250.000 0 250.000Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 0 -67.191 0 0 -3.464.255 82.290 2.550.844 0 2.550.844Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 0 -128.768 0 0 -3.464.255 3.722.640 6.129.617 0 6.129.617Transferler17 0 0 0 0 0 3.722.640 -3.722.640 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 0 0 -1.109 0 0 0 1.085.459 1.084.350 0 1.084.350Sermaye Arttırımı17 1.500.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler7.500.000 0 -129.877 0 0 258.385 1.085.459 8.713.967 0 8.713.967Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-182.943 8.903Dönem Karı (Zararı)1.085.459 82.290Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18 1.085.459 82.290Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-183.751 -248.115Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 5.223 429Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler96.015 25.278Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 96.015 25.278Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-234.977 -266.298Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -234.977 -266.298Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -50.012 -7.524İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.319.628 -91.570Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-442.179 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-219.636 -29.930İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -224.725 -24.459İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 5.089 -5.471Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-486.404 -2.481İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -486.404 -2.481İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8,9 -128.656 -93.208Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-66.049 35.196İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -66.049 35.196Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 15.020 9.497İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.276 -10.644Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)10 -1.129 -1.623Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 9.405 -9.021Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-417.920 -257.395Alınan Faiz24 234.977 266.298YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.496.032 248.187Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.500.000 500.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.500.000 500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.968 -1.813Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları13 -3.968 -1.813Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -250.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.313.089 257.090Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.313.089 257.090DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.538.863 2.193.085DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.851.952 2.450.175Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.851.952 1.538.863Finansal Yatırımlar4 4.958.922 4.516.743Ticari Alacaklar589.512 369.876İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 587.090 362.365İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.422 7.511Diğer Alacaklar499.375 12.971İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 498.775 12.371İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 600 600Peşin Ödenmiş Giderler141.542 12.886İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 141.542 12.886Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 11.017 10.359Diğer Dönen Varlıklar10 702 232ARA TOPLAM9.053.022 6.461.930TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.053.022 6.461.930DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 73.471 77.509Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.502 10.687Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 9.502 10.687Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı15 105.872 55.860TOPLAM DURAN VARLIKLAR188.845 144.056TOPLAM VARLIKLAR9.241.867 6.605.986KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 1.523 5.491Ticari Borçlar38.114 104.163İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 38.114 104.163Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 59.597 46.016Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar143.358 71.331Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 143.358 71.331Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 28.808 18.295ARA TOPLAM271.400 245.296TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER271.400 245.296UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar256.500 231.073Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 256.500 231.073TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER256.500 231.073TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER527.900 476.369ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.713.967 6.129.617Ödenmiş Sermaye18 7.500.000 6.000.000Sermaye Avansı18 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-129.876 -128.768Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-129.876 -128.768Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -129.876 -128.768Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 258.384 -3.464.255Net Dönem Karı veya Zararı18 1.085.459 3.722.640TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.713.967 6.129.617TOPLAM KAYNAKLAR9.241.867 6.605.986Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 1.372.570 321.202Satışların Maliyeti19 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.372.570 321.202BRÜT KAR (ZARAR)1.372.570 321.202Genel Yönetim Giderleri20 -927.551 -509.261Pazarlama Giderleri20 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 21.992 9.204Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -259 -133ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)466.752 -178.988Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 434.537 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar23 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)901.289 -178.988Finansman Gelirleri24 184.733 261.299Finansman Giderleri24 -50.244 -4.999SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.035.778 77.312Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri49.681 4.978Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 49.681 4.978SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.085.459 82.290DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)1.085.459 82.290Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.085.459 82.290Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,16700000 -0,06080000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.109 10.186Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -1.440 12.732Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25 331 -2.546Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 331 -2.546Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.109 10.186TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.084.350 92.476Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.084.350 92.476http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024864BIST