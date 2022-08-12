***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.500.000 250.000 -57.005 0 0 -3.129.806 -334.449 2.228.740 0 2.228.740Transferler18 0 0 0 0 0 -334.449 334.449 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 0 0 -8.754 0 0 0 71.616 62.862 0 62.862Sermaye Arttırımı18 500.000 -250.000 0 0 0 0 0 250.000 0 250.000Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 0 -65.759 0 0 -3.464.255 71.616 2.541.602 0 2.541.602Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 0 -128.768 0 0 -3.464.255 3.722.640 6.129.617 0 6.129.617Transferler0 0 0 0 0 3.722.640 -3.722.640 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 0 0 3.504 0 0 0 2.013.436 2.016.940 0 2.016.940Sermaye Arttırımı18 1.500.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler7.500.000 0 -125.264 0 0 258.385 2.013.436 9.646.557 0 9.646.557Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI202.469 -35.632Dönem Karı (Zararı)2.013.436 71.616Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18 2.013.436 71.616Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-724.224 -402.086Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 12.974 858Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler182.685 71.726Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 182.685 55.501Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 16.225Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-849.813 -449.287Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -849.813 -449.287Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -70.070 -25.383İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.936.556 -154.449Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-841.802 -21.663Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-244.043 -71.450İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -248.093 -69.930İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 4.050 -1.520Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-836.561 -10.423İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -836.561 -10.423İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8,9 -82.219 -57.295Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler38.304 7.295İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 38.304 7.295Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 17.515 10.583İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.250 -11.496Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)10 -2.879 -6.072Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 15.129 -5.424Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-647.344 -484.919Alınan FaizVarlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-60.732 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -60.732 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.499.223 250.855Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.500.000 500.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.500.000 500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-777 855Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları13 -777 855Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -250.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.640.960 215.223NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.640.960 215.223DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.538.863 2.193.085DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.179.823 2.408.308Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.179.823 1.538.863Finansal Yatırımlar4 5.358.545 4.516.743Ticari Alacaklar613.919 369.876İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 610.458 362.365İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.461 7.511Diğer Alacaklar849.532 12.971İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 848.932 12.371İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 600 600Peşin Ödenmiş Giderler95.105 12.886İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 95.105 12.886Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 11.196 10.359Diğer Dönen Varlıklar10 2.274 232ARA TOPLAM10.110.394 6.461.930TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.110.394 6.461.930DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 127.637 77.509Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.317 10.687Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 8.317 10.687Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı15 125.930 55.860TOPLAM DURAN VARLIKLAR261.884 144.056TOPLAM VARLIKLAR10.372.278 6.605.986KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 4.714 5.491Ticari Borçlar142.467 104.163İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 142.467 104.163Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 68.203 46.016Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar135.658 71.331Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 135.658 71.331Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 29.920 18.295ARA TOPLAM380.962 245.296TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER380.962 245.296UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar344.759 231.073Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 344.759 231.073TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER344.759 231.073TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER725.721 476.369ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.646.557 6.129.617Ödenmiş Sermaye18 7.500.000 6.000.000Sermaye Avansı18 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-125.264 -128.768Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-125.264 -128.768Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -125.264 -128.768Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 258.385 -3.464.255Net Dönem Karı veya Zararı2.013.436 3.722.640TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.646.557 6.129.617TOPLAM KAYNAKLAR10.372.278 6.605.986Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 2.645.533 697.513 1.272.963 376.311Satışların Maliyeti19 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.645.533 697.513 1.272.963 376.311BRÜT KAR (ZARAR)2.645.533 697.513 1.272.963 376.311Genel Yönetim Giderleri20 -2.076.540 -1.028.507 -1.148.989 -519.246Pazarlama Giderleri20 0 0 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 21.992 9.204 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -259 -133 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)590.726 -321.923 123.974 -142.935Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 1.007.505 1.663 572.968 1.663Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar23 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.598.231 -320.260 696.942 -141.272Finansman Gelirleri24 596.890 409.197 412.157 147.898Finansman Giderleri24 -252.923 -40.090 -202.679 -35.091SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.942.198 48.847 906.420 -28.465Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri71.238 22.769 21.557 17.791Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 71.238 22.769 21.557 17.791SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.013.436 71.616 927.977 -10.674DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)2.013.436 71.616 927.977 -10.674Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.013.436 71.616 927.977 -10.674Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 26 0,28760000 0,01300000 0,13380000 -0,00180000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.503 9.095 4.612 -1.091Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 4.671 11.369 6.111 -1.363Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25 -1.168 -2.274 -1.499 272Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -1.168 -2.274 -1.499 272Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.503 9.095 4.612 -1.091TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.016.939 80.711 932.589 -11.765Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.016.939 80.711 932.589 -11.765http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055010BIST