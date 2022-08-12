***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 15:42
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.500.000 250.000 -57.005 0 0 -3.129.806 -334.449 2.228.740 0 2.228.740
Transferler
18 0 0 0 0 0 -334.449 334.449 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 0 0 -8.754 0 0 0 71.616 62.862 0 62.862
Sermaye Arttırımı
18 500.000 -250.000 0 0 0 0 0 250.000 0 250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 0 -65.759 0 0 -3.464.255 71.616 2.541.602 0 2.541.602
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 0 -128.768 0 0 -3.464.255 3.722.640 6.129.617 0 6.129.617
Transferler
0 0 0 0 0 3.722.640 -3.722.640 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 0 0 3.504 0 0 0 2.013.436 2.016.940 0 2.016.940
Sermaye Arttırımı
18 1.500.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 0 -125.264 0 0 258.385 2.013.436 9.646.557 0 9.646.557
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
202.469 -35.632
Dönem Karı (Zararı)
2.013.436 71.616
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 2.013.436 71.616
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-724.224 -402.086
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 12.974 858
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
182.685 71.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 182.685 55.501
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 16.225
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-849.813 -449.287
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -849.813 -449.287
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -70.070 -25.383
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.936.556 -154.449
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-841.802 -21.663
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-244.043 -71.450
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -248.093 -69.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 4.050 -1.520
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-836.561 -10.423
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -836.561 -10.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8,9 -82.219 -57.295
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.304 7.295
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 38.304 7.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 17.515 10.583
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.250 -11.496
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -2.879 -6.072
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 15.129 -5.424
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-647.344 -484.919
Alınan Faiz
Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-60.732 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -60.732 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.499.223 250.855
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.500.000 500.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.500.000 500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-777 855
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
13 -777 855
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -250.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.640.960 215.223
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.640.960 215.223
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.538.863 2.193.085
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.179.823 2.408.308
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.179.823 1.538.863
Finansal Yatırımlar
4 5.358.545 4.516.743
Ticari Alacaklar
613.919 369.876
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 610.458 362.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.461 7.511
Diğer Alacaklar
849.532 12.971
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 848.932 12.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 600 600
Peşin Ödenmiş Giderler
95.105 12.886
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 95.105 12.886
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 11.196 10.359
Diğer Dönen Varlıklar
10 2.274 232
ARA TOPLAM
10.110.394 6.461.930
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.110.394 6.461.930
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
11 127.637 77.509
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.317 10.687
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 8.317 10.687
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 125.930 55.860
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
261.884 144.056
TOPLAM VARLIKLAR
10.372.278 6.605.986
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 4.714 5.491
Ticari Borçlar
142.467 104.163
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 142.467 104.163
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 68.203 46.016
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
135.658 71.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 135.658 71.331
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 29.920 18.295
ARA TOPLAM
380.962 245.296
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
380.962 245.296
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
344.759 231.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 344.759 231.073
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
344.759 231.073
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
725.721 476.369
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.646.557 6.129.617
Ödenmiş Sermaye
18 7.500.000 6.000.000
Sermaye Avansı
18 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-125.264 -128.768
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-125.264 -128.768
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -125.264 -128.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 258.385 -3.464.255
Net Dönem Karı veya Zararı
2.013.436 3.722.640
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.646.557 6.129.617
TOPLAM KAYNAKLAR
10.372.278 6.605.986
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 2.645.533 697.513 1.272.963 376.311
Satışların Maliyeti
19 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.645.533 697.513 1.272.963 376.311
BRÜT KAR (ZARAR)
2.645.533 697.513 1.272.963 376.311
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.076.540 -1.028.507 -1.148.989 -519.246
Pazarlama Giderleri
20 0 0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 21.992 9.204 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -259 -133 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
590.726 -321.923 123.974 -142.935
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 1.007.505 1.663 572.968 1.663
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
23 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.598.231 -320.260 696.942 -141.272
Finansman Gelirleri
24 596.890 409.197 412.157 147.898
Finansman Giderleri
24 -252.923 -40.090 -202.679 -35.091
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.942.198 48.847 906.420 -28.465
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
71.238 22.769 21.557 17.791
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 71.238 22.769 21.557 17.791
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.013.436 71.616 927.977 -10.674
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.013.436 71.616 927.977 -10.674
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.013.436 71.616 927.977 -10.674
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 26 0,28760000 0,01300000 0,13380000 -0,00180000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.503 9.095 4.612 -1.091
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 4.671 11.369 6.111 -1.363
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 -1.168 -2.274 -1.499 272
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.168 -2.274 -1.499 272
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.503 9.095 4.612 -1.091
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.016.939 80.711 932.589 -11.765
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.016.939 80.711 932.589 -11.765
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055010
BIST