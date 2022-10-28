***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.500.000 250.000 -57.005 0 0 -3.129.806 -334.449 2.228.740 0 2.228.740Transferler18 0 0 0 0 0 -334.449 334.449 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 0 0 -20.883 0 0 0 335.155 314.272 0 314.272Sermaye Arttırımı18 500.000 -250.000 0 0 0 0 0 250.000 0 250.000Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 0 -77.888 0 0 -3.464.255 335.155 2.793.012 0 2.793.012Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 0 -128.768 0 0 -3.464.255 3.722.640 6.129.617 0 6.129.617Transferler18 0 0 0 0 0 3.722.640 -3.722.640 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 0 0 -68.748 0 0 0 3.088.274 3.019.526 0 3.019.526Sermaye Arttırımı18 1.500.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler7.500.000 0 -197.516 0 0 258.385 3.088.274 10.649.143 0 10.649.143Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI418.608 7.835Dönem Karı (Zararı)3.088.274 335.155Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18 3.088.274 335.155Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.050.455 -631.214Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 21.786 1.701Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler236.385 49.992Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 236.385 49.992Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.204.774 -658.601Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -1.204.774 -658.601Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -103.852 -24.306İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.823.985 -354.707Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.048.864 -21.690Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-795.950 -319.225İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -781.875 -319.367İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -14.075 142Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.015.311 1.581İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.015.311 1.581İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8,9 -37.680 -28.172Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-38.529 8.454İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -38.529 8.454Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 144.251 29.500İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-31.902 -25.155Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)10 -1.934 -7.813Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 -29.968 -17.342Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-786.166 -650.766Alınan Faiz24 1.204.774 658.601YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-60.732 -8.268Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-60.732 -8.268Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -60.732 -8.268Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.495.265 248.798Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.500.000 500.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.500.000 500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.735 -1.202Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları13 -4.735 -1.202Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -250.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.853.141 248.365Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.853.141 248.365DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.538.863 2.193.085DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.392.004 2.441.450Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.392.004 1.538.863Finansal Yatırımlar4 5.565.607 4.516.743Ticari Alacaklar1.165.826 369.876İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.144.240 362.365İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 21.586 7.511Diğer Alacaklar1.028.282 12.971İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.027.682 12.371İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 600 600Peşin Ödenmiş Giderler50.566 12.886İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 50.566 12.886Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 11.572 10.359Diğer Dönen Varlıklar10 953 232ARA TOPLAM11.214.810 6.461.930TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.214.810 6.461.930DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 120.010 77.509Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.132 10.687Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 7.132 10.687Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı15 159.712 55.860TOPLAM DURAN VARLIKLAR286.854 144.056TOPLAM VARLIKLAR11.501.664 6.605.986KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 756 5.491Ticari Borçlar65.634 104.163İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 65.634 104.163Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 98.604 46.016Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar123.008 71.331Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 123.008 71.331Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 57.075 18.295ARA TOPLAM345.077 245.296TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER345.077 245.296UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar507.444 231.073Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 507.444 231.073TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER507.444 231.073TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER852.521 476.369ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.649.143 6.129.617Ödenmiş Sermaye18 7.500.000 6.000.000Sermaye Avansı18 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-197.516 -128.768Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-197.516 -128.768Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -197.516 -128.768Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 258.385 -3.464.255Net Dönem Karı veya Zararı18 3.088.274 3.722.640TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.649.143 6.129.617TOPLAM KAYNAKLAR11.501.664 6.605.986Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 4.415.162 1.389.892 1.769.629 692.379Satışların Maliyeti19 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.415.162 1.389.892 1.769.629 692.379BRÜT KAR (ZARAR)4.415.162 1.389.892 1.769.629 692.379Genel Yönetim Giderleri20 -3.317.405 -1.524.750 -1.240.865 -496.243Pazarlama Giderleri20 0 0 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 30.570 25.494 8.578 16.290Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -259 -133 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.128.068 -109.497 537.342 212.426Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 1.255.289 2.089 247.784 426Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar23 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.383.357 -107.408 785.126 212.852Finansman Gelirleri24 914.377 541.548 317.487 132.351Finansman Giderleri24 -290.397 -117.053 -37.474 -76.963SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.007.337 317.087 1.065.139 268.240Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri80.937 18.068 9.699 -4.701Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 80.937 18.068 9.699 -4.701SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.088.274 335.155 1.074.838 263.539DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)3.088.274 335.155 1.074.838 263.539Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.088.274 335.155 1.074.838 263.539Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürüdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,43090000 0,06090000 0,15000000 0,04520000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-68.748 -20.883 -72.251 -29.978Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -91.664 -27.121 -96.335 -38.490Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25 22.916 6.238 24.084 8.512Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 22.916 6.238 24.084 8.512Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-68.748 -20.883 -72.251 -29.978TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.019.526 314.272 1.002.587 233.561Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.019.526 314.272 1.002.587 233.561http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075056BIST