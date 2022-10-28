***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2022 14:49
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.500.000 250.000 -57.005 0 0 -3.129.806 -334.449 2.228.740 0 2.228.740
Transferler
18 0 0 0 0 0 -334.449 334.449 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 0 0 -20.883 0 0 0 335.155 314.272 0 314.272
Sermaye Arttırımı
18 500.000 -250.000 0 0 0 0 0 250.000 0 250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 0 -77.888 0 0 -3.464.255 335.155 2.793.012 0 2.793.012
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 0 -128.768 0 0 -3.464.255 3.722.640 6.129.617 0 6.129.617
Transferler
18 0 0 0 0 0 3.722.640 -3.722.640 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 0 0 -68.748 0 0 0 3.088.274 3.019.526 0 3.019.526
Sermaye Arttırımı
18 1.500.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 0 -197.516 0 0 258.385 3.088.274 10.649.143 0 10.649.143
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
418.608 7.835
Dönem Karı (Zararı)
3.088.274 335.155
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 3.088.274 335.155
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.050.455 -631.214
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 21.786 1.701
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
236.385 49.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 236.385 49.992
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.204.774 -658.601
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.204.774 -658.601
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -103.852 -24.306
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.823.985 -354.707
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.048.864 -21.690
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-795.950 -319.225
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -781.875 -319.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -14.075 142
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.015.311 1.581
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.015.311 1.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8,9 -37.680 -28.172
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.529 8.454
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -38.529 8.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 144.251 29.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.902 -25.155
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -1.934 -7.813
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 -29.968 -17.342
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-786.166 -650.766
Alınan Faiz
24 1.204.774 658.601
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-60.732 -8.268
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-60.732 -8.268
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -60.732 -8.268
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.495.265 248.798
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.500.000 500.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.500.000 500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.735 -1.202
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
13 -4.735 -1.202
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -250.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.853.141 248.365
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.853.141 248.365
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.538.863 2.193.085
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.392.004 2.441.450
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.392.004 1.538.863
Finansal Yatırımlar
4 5.565.607 4.516.743
Ticari Alacaklar
1.165.826 369.876
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.144.240 362.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 21.586 7.511
Diğer Alacaklar
1.028.282 12.971
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.027.682 12.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 600 600
Peşin Ödenmiş Giderler
50.566 12.886
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 50.566 12.886
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 11.572 10.359
Diğer Dönen Varlıklar
10 953 232
ARA TOPLAM
11.214.810 6.461.930
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.214.810 6.461.930
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
11 120.010 77.509
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.132 10.687
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 7.132 10.687
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 159.712 55.860
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
286.854 144.056
TOPLAM VARLIKLAR
11.501.664 6.605.986
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 756 5.491
Ticari Borçlar
65.634 104.163
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 65.634 104.163
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 98.604 46.016
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
123.008 71.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 123.008 71.331
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 57.075 18.295
ARA TOPLAM
345.077 245.296
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
345.077 245.296
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
507.444 231.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 507.444 231.073
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
507.444 231.073
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
852.521 476.369
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.649.143 6.129.617
Ödenmiş Sermaye
18 7.500.000 6.000.000
Sermaye Avansı
18 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-197.516 -128.768
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-197.516 -128.768
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -197.516 -128.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 258.385 -3.464.255
Net Dönem Karı veya Zararı
18 3.088.274 3.722.640
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.649.143 6.129.617
TOPLAM KAYNAKLAR
11.501.664 6.605.986
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 4.415.162 1.389.892 1.769.629 692.379
Satışların Maliyeti
19 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.415.162 1.389.892 1.769.629 692.379
BRÜT KAR (ZARAR)
4.415.162 1.389.892 1.769.629 692.379
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.317.405 -1.524.750 -1.240.865 -496.243
Pazarlama Giderleri
20 0 0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 30.570 25.494 8.578 16.290
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -259 -133 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.128.068 -109.497 537.342 212.426
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 1.255.289 2.089 247.784 426
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
23 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.383.357 -107.408 785.126 212.852
Finansman Gelirleri
24 914.377 541.548 317.487 132.351
Finansman Giderleri
24 -290.397 -117.053 -37.474 -76.963
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.007.337 317.087 1.065.139 268.240
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
80.937 18.068 9.699 -4.701
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 80.937 18.068 9.699 -4.701
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.088.274 335.155 1.074.838 263.539
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.088.274 335.155 1.074.838 263.539
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.088.274 335.155 1.074.838 263.539
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürüdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,43090000 0,06090000 0,15000000 0,04520000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-68.748 -20.883 -72.251 -29.978
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -91.664 -27.121 -96.335 -38.490
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 22.916 6.238 24.084 8.512
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 22.916 6.238 24.084 8.512
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-68.748 -20.883 -72.251 -29.978
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.019.526 314.272 1.002.587 233.561
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.019.526 314.272 1.002.587 233.561
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075056
BIST