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***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.04.2020 16:42
GÜNCEL HABERLER



***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Mehmet Erktin 14.02.2019 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Başkanı, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Başkan 18
Oğuz Kösebay 14.02.2019 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - Genel Müdür, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyesi ve Genel Müdür 12
Tamar Demir Yazgül 14.02.2019 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - İş Geliştirme ve Pazarlama, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - Araştırma & Yatırım Komitesi Üyesi 10
Hamdi İlkay Girgin 10.04.2020 2010-2020 Alternatif Bank Mevzuat ve Uyum Müdürü 2020 - Alternatif Bank Mali İşler ve Planlamadan Sorumlu GMY
Attila Penbeci 10.04.2020 2018-Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. GM
Gökhan Songül 10.04.2020 2015- Alternatif Bank A.Ş. Kredi Tahsis GMY
Emrullah Altun 14.02.2019 1992- Alternatif Bank A.Ş. Muhasebe Müdürü
Aybek Kök 14.02.2019 2019 - Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. GMY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837213


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