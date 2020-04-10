***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Mehmet Erktin 14.02.2019 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Başkanı, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Başkan 18Oğuz Kösebay 14.02.2019 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - Genel Müdür, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyesi ve Genel Müdür 12Tamar Demir Yazgül 14.02.2019 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - İş Geliştirme ve Pazarlama, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - Araştırma & Yatırım Komitesi Üyesi 10Hamdi İlkay Girgin 10.04.2020 2010-2020 Alternatif Bank Mevzuat ve Uyum Müdürü 2020 - Alternatif Bank Mali İşler ve Planlamadan Sorumlu GMYAttila Penbeci 10.04.2020 2018-Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. GMGökhan Songül 10.04.2020 2015- Alternatif Bank A.Ş. Kredi Tahsis GMYEmrullah Altun 14.02.2019 1992- Alternatif Bank A.Ş. Muhasebe MüdürüAybek Kök 14.02.2019 2019 - Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. GMYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837213BIST