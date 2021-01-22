***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi ihraç sonrası 7 yılFonun Yatırım Stratejisi Fon, halka açık olan veya olmayan, büyüme potansiyeli yüksek ve mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketler ile küçük ve orta ölçekli firma (KOBİ) tanımına giren şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı ve/veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilir.Yatırım için değerlendirmeye alınan girişimlerin prototip aşamasını geçmiş, çalışan bir örneği mevcut ve pazar testi yapılmış erken aşamada girişimler olması öncelikli kriterler arasındadır. Erken aşama girişim yatırımları ilk veya ikinci tur yatırım aşamasında olan girişim şirketleri olabileceği gibi, düzenli nakit akışı olan ve ileri aşamaya geçmekte olan (start up?tan scale up? a geçmekte olan) girişim şirketleri de olabilir. Yatırım yapılmak üzere değerlendirilmeye alınan bu girişimlerin sektör açısından özellikle üretim, donanım, teknoloji, enerji, sağlık, biogenetik, biotech ve ihracata dönük alanlarda girişimler olması hedeflenmektedir.Fon ayrıca, erken aşamadaki gelişme potansiyeli olan buluşların ticarileştirilmesi amacına yönelik olarak erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve/veya teknolojilerinin ticarileştirilmesi kapsamında yatırım yapabilir.Bunun yanı sıra yenilikçi, inovatif, özgün ve büyüme eğilimi yüksek girişimler olması, pazarda talep görme potansiyeli olan, uluslararası pazarda büyüme şansı olan ve sürdürülebilir girişimler olması da oldukça önemlidir.Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip, operasyonel gelişime uygun, rekabetçi, marka değeri yaratma gücü, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeli olacaktır.Fon, yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla girişim şirketlerine ortak olabilir. BİAŞ Gelişen İşletmeler Pazarında işlem gören şirketlerin paylarına yatırım yapabilir.Yapılacak yatırımlarda, yönetimde söz sahibi olmak için gereken hukuki haklara sahip imtiyazlı payların alımı, şirketin uygun özellikleri taşıması halinde çoğunluk hisse alımı, girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanı karması olarak yapılandırılmış (ara) finansman (mezzanine finansman) sağlama, diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi yöntemler uygulanabilir.Yatırımlardan çıkış stratejileri ise ana hatları ile yurtiçi ve yurtdışındaki girişimci şahıs veya şirketlere satış, halka arz, kurucu ortağa satış ve stratejik ortağa veya finansal ortağa satış olacaktır.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarŞeref Durna 27.07.2020 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Erktin 13.03.2019 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Başkanı, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK BaşkanOğuz Kösebay 13.03.2019 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - Genel Müdür, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyesi ve Genel MüdürMuhlis Burak Divanlıoğlu 13.03.2019 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2018 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK ÜyesiMurat Ergin 13.03.2019 1996 Kuzeybatı Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş. YK Üyesi ve Genel Müdür, 2016 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - Yatırım Komitesi Üyesi ve Girişim Sermayesi Yat. UzmanıAydonat Atasever 13.03.2019 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2018 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK ÜyesiAkın Kozanoğlu 13.03.2019 2014 Şirket Ortağım A.Ş. - YK BaşkanıMehmet Buldurgan 13.03.2019 2014 Şirket Ortağım A.Ş. - Ağ BaşkanıFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaMerkez Mah. Bağlar Cad. No:14 Kağıthane Ofispark C9 Blok 34406 Kağıthane/ İstanbul 212 3253250 212 3253720Bağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaOğuz Kösebay Genel Müdür 212 3253250 oguz@omurgacap.comEbru Avcı Teftiş ve İç Kontrol Bölüm Yöneticisi 212 3253250 ebru.avci@omurgacap.comAlin Taşçı Destek Hizmetleri 212 3253250 alin@omurgacap.comDiğer HususlarAçıklama Fon Yönetim Ücreti , Fon?un toplam değerinin günlük %0,00480?inden (yüzbindedörtvirgülseksen) [yıllık yaklaşık %1,75 (yüzdebirvirgülyetmişbeş)] BSMV Hariçhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903945BIST