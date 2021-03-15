***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerISIN Kodu TRYOGPY00052Fonun Yatırım Stratejisi Fon, halka açık olan veya olmayan, büyüme potansiyeli yüksek ve mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketler ile küçük ve orta ölçekli firma (KOBİ) tanımına giren şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı ve/veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilir.Yatırım için değerlendirmeye alınan girişimlerin prototip aşamasını geçmiş, çalışan bir örneği mevcut ve pazar testi yapılmış erken aşamada girişimler olması öncelikli kriterler arasındadır. Erken aşama girişim yatırımları ilk veya ikinci tur yatırım aşamasında olan girişim şirketleri olabileceği gibi, düzenli nakit akışı olan ve ileri aşamaya geçmekte olan (start up'tan scale up' a geçmekte olan) girişim şirketleri de olabilir. Yatırım yapılmak üzere değerlendirilmeye alınacak bu girişimlerin yazılım, donanım, 3D, ürün tanıma, tarım, finans, enerji, sağlık sektörlerine teknoloji geliştiren şirketler olması hedeflenmektedir.Fon ayrıca, erken aşamadaki gelişme potansiyeli olan buluşların ticarileştirilmesi amacına yönelik olarak erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve/veya teknolojilerinin ticarileştirilmesi kapsamında yatırım yapabilir.Bunun yanı sıra yenilikçi, inovatif, özgün ve büyüme eğilimi yüksek girişimler olması, pazarda talep görme potansiyeli olan, uluslararası pazarda büyüme şansı olan ve sürdürülebilir girişimler olması da oldukça önemlidir.Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip, operasyonel gelişime uygun, rekabetçi, marka değeri yaratma gücü, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeli olacaktır.Fon, yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla girişim şirketlerine ortak olabilir.Yapılacak yatırımlarda, yönetimde söz sahibi olmak için gereken hukuki haklara sahip imtiyazlı payların alımı, şirketin uygun özellikleri taşıması halinde çoğunluk hisse alımı, girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanı karması olarak yapılandırılmış (ara) finansman (mezzanine finansman) sağlama, diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi yöntemler uygulanabilir.Yatırımlardan çıkış stratejileri ise ana hatları ile yurtiçi ve yurtdışındaki girişimci şahıs veya şirketlere satış, halka arz, kurucu ortağa satış ve stratejik ortağa veya finansal ortağa satış olacaktır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00410 Fon toplam değeri üzerinden BSMV hariç olarak hesaplanır 1,50Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Erktin 23.12.2020 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Başkanı, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK BaşkanOğuz Kösebay 23.12.2020 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - Genel Müdür, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyesi ve Genel MüdürMuhlis Burak Divanlıoğlu 23.12.2020 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2018 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK ÜyesiAydonat Atasever 23.12.2020 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2018 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK ÜyesiDiğer HususlarAçıklamahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918198BIST