***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.06.2021 12:02
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
2.651,43 967.771,95 0 0 0
Diğer Hususlar
Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945010
BIST
14:361.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,40
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.365
14:368,6780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0559
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6673
14:3610,3255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0721
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,3107
14:36490,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,65
|Açılış
|: 490,91
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler14:36
|FADE
|22,44
|57.131.204
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.738.998
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|12.777.615
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|13.982.824
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.874.539
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.289.685
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|OZRDN
|10,11
|21.790.311
|% -7,67
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|YAPRK
|36,30
|5.450.872
|% -6,97
|
|GARAN
|8,34
|912.419.553
|% 1,09
|
|THYAO
|13,42
|601.831.129
|% 0,22
|
|KUTPO
|62,00
|469.514.157
|% 3,77
|
|SASA
|27,72
|293.050.607
|% -1,98
|
|KOZAL
|118,10
|276.487.383
|% 0,77
|
|EKGYO
|1,90
|224.133.150
|% -1,04
|
|GARAN
|8,34
|912.419.553
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,17
|221.351.879
|% 0,46
|
|AKBNK
|5,30
|264.423.437
|% -0,38
|
|THYAO
|13,42
|601.831.129
|% 0,22
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-1,11
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|3.257
|3.306
|-3,00
|
|Tam
|3.241
|3.325
|-2,14
|
|Yarım
|1.567
|1.608
|-1,04
|
|Çeyrek
|786
|804
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,88
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|0,94
|
Seans Raporu
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