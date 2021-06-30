***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.06.2021 12:02
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
1.040,55 379.800,75
Diğer Hususlar
Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945011
BIST
12:171.366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,71
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.365
12:178,6994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0345
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6763
12:1710,3602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0374
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,3225
12:17491,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -3,11
|Açılış
|: 491,45
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler12:17
|FADE
|22,44
|56.415.638
|% 10,00
|
|KENT
|247,50
|131.423
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|12.366.658
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|13.629.220
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.534.492
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.036.232
|% -10,00
|
|OZRDN
|9,88
|10.539.986
|% -9,77
|
|DENGE
|2,84
|325.575
|% -7,49
|
|SAMAT
|4,43
|7.100.043
|% -6,74
|
|VKFYO
|6,44
|1.319.307
|% -5,29
|
|GARAN
|8,30
|709.752.832
|% 0,61
|
|THYAO
|13,35
|374.376.833
|% -0,30
|
|KUTPO
|61,70
|326.268.199
|% 3,26
|
|EREGL
|18,16
|222.253.484
|% -0,60
|
|SASA
|28,16
|215.281.160
|% -0,42
|
|YKBNK
|2,17
|204.682.684
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,89
|165.483.367
|% -1,56
|
|GARAN
|8,30
|709.752.832
|% 0,61
|
|SKBNK
|1,06
|42.437.178
|% -0,93
|
|AKBNK
|5,29
|197.668.078
|% -0,56
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6954
|8,6994
|% -0,40
|
|Euro
|10,3442
|10,3602
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,9886
|12,0487
|% -0,53
|
|Frank
|9,3821
|9,4387
|% -0,63
|
|Riyal
|2,3102
|2,3218
|% -0,49
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-2,84
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|3.251
|3.300
|-9,00
|
|Tam
|3.237
|3.319
|-8,04
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|-3,90
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,95
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,80
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,37
|74,37
|0,09
|