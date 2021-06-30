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***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.06.2021 12:02



***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
1.040,55 379.800,75

Diğer Hususlar
Açıklama




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945011


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BIST En Aktif Hisseler12:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FADE 22,44 56.415.638 % 10,00  
KENT 247,50 131.423 % 10,00  
GEDIK 7,93 12.366.658 % 9,99  
INVEO 118,50 13.629.220 % 9,93  
SELVA 4,45 4.534.492 % 9,88  
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12:17 Alış Satış %  
Dolar 8,6954 8,6994 % -0,40  
Euro 10,3442 10,3602 % -0,36  
Sterlin 11,9886 12,0487 % -0,53  
Frank 9,3821 9,4387 % -0,63  
Riyal 2,3102 2,3218 % -0,49  
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12:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.758 1.758 -2,84  
Altın Gr. 491 491 -3,22  
Cumhuriyet 3.251 3.300 -9,00  
Tam 3.237 3.319 -8,04  
Yarım 1.565 1.606 -3,90  
Çeyrek 785 803 -1,95  
Gümüş.Ons 25,77 25,80 0,02  
Gümüş Gr. 7,20 7,21 -0,04  
B. Petrol 74,37 74,37 0,09  
Seans Raporu 12:17
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