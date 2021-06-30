***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi SüresizFonun Yatırım Stratejisi Fonun amacı İstanbul başta olmak üzere Türkiye?nin büyükşehirlerinde hastaneler, konut, ofis, cadde dükkân, avm, lojistik, sanayi, öğrenci evi, bakım evi vb. tüm gayrimenkul segmentlerinde kullanıma hazır gayrimenkullere, arsalara ve gayrimenkule dayalı haklara yatırım yapmak suretiyle kira ve sermaye kazancı elde etmektir. Fon bu amaç dâhilinde III-52.3 sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde (Tebliğ) izin verilen diğer gayrimenkul yatırımlarını da yapabilir, her türlü gayrimenkulü satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın almayı veya satmayı vaat edebilir.Gayrimenkul yatırım stratejisinin içerisinde yer alan alım ve satım planı da gayrimenkulün fiziksel özelliklerine, bulunduğu bölgeye, segmente ve ekonomik konjonktüre bağlı olarak ayrıca belirlenmektedir. Fonun portföyüne dâhil edilecek olan gayrimenkullerle ilgili seçim kriterleri yasal durum, bölgesel özellikler, fiziksel özellikler ve piyasa koşullarının değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli500,00 182.500,00Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarŞeref Durna 27.07.2020 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Mehmet Erktin 16.02.2021 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Başkanı, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK BaşkanOğuz Kösebay 16.02.2021 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - Genel Müdür, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyesi ve Genel MüdürTamar Demir Yazgül 16.02.2021 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - İş Geliştirme ve Pazarlama, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - Araştırma & Yatırım Komitesi Üyesiİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaMerkez Mahallesi Bağlar Cad. C Blok Apt. No:14 C/9 Kağıthane İstanbul 0212 325 3250 0212 325 3720Bağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaOğuz Kösebay Genel Müdür 0212 3253720 oguz@omurgacap.comEbru Avcı Teftiş/ İç kontrol 0212 3253720 ebru.avci@omurgacap.comAlin Taşçı Destek Hizmetleri 0212 3253720 alin@omurgacap.comDiğer HususlarAçıklama Fon?un toplam gider oranı içerisinde kalmak kaydıyla, Fon yönetim ücreti, fon toplam değeri 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası)?na ulaşana kadar aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde sabit günlük olarak Kurucu?ya ödenir. 100.000.000 TL?yi geçtikten sonra, fon büyüklüğü üzerinden yıllık %0,5 (yüzde sıfır virgül beş) günlük olarak % 0,00137 (milyonda bir virgül otuzyedi) + BSMV tutarı ödenir.Fon Toplam Değeri0 ? 10.000.000 TL10.000.001 ? 50.000.000 TL50.000.001 ? 100.000.000 TLGünlük Yönetim Ücreti500 TL + BSMV1400 TL + BSMV2000 TL + BSMVhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945012BIST