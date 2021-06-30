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***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.06.2021 12:02



***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Yatırım Stratejisi Fonun amacı İstanbul başta olmak üzere Türkiye?nin büyükşehirlerinde hastaneler, konut, ofis, cadde dükkân, avm, lojistik, sanayi, öğrenci evi, bakım evi vb. tüm gayrimenkul segmentlerinde kullanıma hazır gayrimenkullere, arsalara ve gayrimenkule dayalı haklara yatırım yapmak suretiyle kira ve sermaye kazancı elde etmektir. Fon bu amaç dâhilinde III-52.3 sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde (Tebliğ) izin verilen diğer gayrimenkul yatırımlarını da yapabilir, her türlü gayrimenkulü satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın almayı veya satmayı vaat edebilir.
Gayrimenkul yatırım stratejisinin içerisinde yer alan alım ve satım planı da gayrimenkulün fiziksel özelliklerine, bulunduğu bölgeye, segmente ve ekonomik konjonktüre bağlı olarak ayrıca belirlenmektedir. Fonun portföyüne dâhil edilecek olan gayrimenkullerle ilgili seçim kriterleri yasal durum, bölgesel özellikler, fiziksel özellikler ve piyasa koşullarının değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
500,00 182.500,00

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şeref Durna 27.07.2020 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Mehmet Erktin 16.02.2021 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Başkanı, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Başkan
Oğuz Kösebay 16.02.2021 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - Genel Müdür, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyesi ve Genel Müdür
Tamar Demir Yazgül 16.02.2021 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - İş Geliştirme ve Pazarlama, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - Araştırma & Yatırım Komitesi Üyesi

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Merkez Mahallesi Bağlar Cad. C Blok Apt. No:14 C/9 Kağıthane İstanbul 0212 325 3250 0212 325 3720

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Oğuz Kösebay Genel Müdür 0212 3253720 oguz@omurgacap.com
Ebru Avcı Teftiş/ İç kontrol 0212 3253720 ebru.avci@omurgacap.com
Alin Taşçı Destek Hizmetleri 0212 3253720 alin@omurgacap.com

Diğer Hususlar
Açıklama Fon?un toplam gider oranı içerisinde kalmak kaydıyla, Fon yönetim ücreti, fon toplam değeri 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası)?na ulaşana kadar aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde sabit günlük olarak Kurucu?ya ödenir. 100.000.000 TL?yi geçtikten sonra, fon büyüklüğü üzerinden yıllık %0,5 (yüzde sıfır virgül beş) günlük olarak % 0,00137 (milyonda bir virgül otuzyedi) + BSMV tutarı ödenir.
Fon Toplam Değeri
0 ? 10.000.000 TL
10.000.001 ? 50.000.000 TL
50.000.001 ? 100.000.000 TL

Günlük Yönetim Ücreti
500 TL + BSMV
1400 TL + BSMV
2000 TL + BSMV






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945012


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Tam 3.267 3.352 30,38  
Yarım 1.579 1.621 14,69  
Çeyrek 792 811 7,35  
Gümüş.Ons 26,23 26,25 0,11  
Gümüş Gr. 7,33 7,34 0,02  
B. Petrol 75,46 75,46 0,85  
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