***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.07.2021 15:17
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şeref Durna 27.07.2020 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Muhlis Burak Divanlıoğlu 18.06.2021 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2018 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyesi
Aydonat Atasever 18.06.2021 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2018 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyesi
Oğuz Kösebay 18.06.2021 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyesi ve Genel Müdür Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Feyzi Tecellioğlu 18.06.2021
Alev Şeren 18.06.2021
Emre Çizioğlu 18.06.2021
Ali Rıza Aksöyek 18.06.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951114
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|EUHOL
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|EDATA
|8,12
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|% 9,88
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|AVOD
|4,79
|7.046.960
|% 9,86
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|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
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|TKURU
|202,30
|1.257.963
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|BANVT
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|PEKGY
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|YKBNK
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|% -0,17
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|Alış
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|1.826
|17,66
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|Altın Gr.
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|505
|3,62
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|3.388
|22,00
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|Tam
|3.320
|3.404
|21,87
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|Yarım
|1.605
|1.647
|10,58
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|823
|5,29
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|Gümüş.Ons
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|0,38
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