***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.07.2021 15:20
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şeref Durna 27.07.2020 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951118
BIST
17:321.364
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 17,58
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
17:328,6030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0163
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
17:3210,1682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0040
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
17:32503,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,85
|Açılış
|: 503,88
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler17:30
|KRTEK
|8,37
|15.920.339
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.194.190
|% 9,98
|
|ALCAR
|267,10
|38.040.862
|% 9,96
|
|SASA
|31,16
|1.990.684.761
|% 9,95
|
|EUHOL
|3,10
|6.520.344
|% 9,93
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|BANVT
|61,00
|2.085.658
|% -3,48
|
|SILVR
|6,38
|22.549.062
|% -3,19
|
|SASA
|31,16
|1.990.684.761
|% 9,95
|
|GARAN
|8,44
|921.922.733
|% -0,12
|
|THYAO
|13,16
|526.739.616
|% 0,46
|
|KRDMD
|7,25
|387.129.792
|% 2,26
|
|YKBNK
|2,30
|328.903.841
|% 1,32
|
|PEKGY
|1,04
|199.925.756
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,30
|328.903.841
|% 1,32
|
|GARAN
|8,44
|921.922.733
|% -0,12
|
|SASA
|31,16
|1.990.684.761
|% 9,95
|
|EKGYO
|1,81
|107.066.141
|% 1,12
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6005
|8,6017
|% -0,20
|
|Euro
|10,1619
|10,1682
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,9083
|11,9680
|% 0,32
|
|Frank
|9,3519
|9,4082
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2867
|2,2982
|% -0,20
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|12,86
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,96
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|18,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|18,81
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|9,10
|
|Çeyrek
|804
|823
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,22
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,06
|
|B. Petrol
|76,11
|76,11
|-0,38
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:42EUKYO
Yüzde 4.84 oranında artışla 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 507, 016 adet işlem
-
17:41IZFAS
Yüzde 4.58 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 637, 688 adet işlem
-
17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, DOHOL, BIMAS
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 26 artarak (% 1.28 ) 1, 208
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRTEK, VBTYZ, EDIP, EUHOL, CRDFA, ALCAR, AVOD