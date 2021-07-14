***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.Fonun Satış Başlangıç Tarihi 14.07.2021ISIN Kodu TRYOGPY00060Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 8 yılFonun Yatırım Stratejisi Fon özellikle Address Hotel İstanbul'un ve binanın üzerinde ayrıca yer alan ve gelir getiren Seyir Terası'nın sahibi olan/olacak girişim şirketi ile turizm, eğlence ve restoran sektöründe uzmanlaşmayı hedefleyen diğer girişim şirketlerine yatırım yapmayı hedeflemektedir. Fon ayrıca, katılma payı sahiplerinin ellerinde olan payların değerlerini en üst seviyeye çıkaracak şekilde, sektörde yer alan iyi uygulama örneklerine uygun olarak büyüme potansiyeli yüksek, gayrimenkul geliştirme ve turizm sektörüne yatırım yapan veyahut büyüme potansiyeli yüksek diğer anonim ve limited şirketler de dahil olmak üzere diğer girişim sermayesi yatırımlarına da yatırım yapabilecektir. Fon şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı, Tebliğ'de tanımlanan özel amaçlı şirketler/kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak ortak olmayı ve/veya bu tarz şirketlerin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler kurumsal yönetim yapısı, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosu, operasyonel gelişime uygunluk, rekabetçilik, marka değeri yaratma gücü, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeli olacaktır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma ŞekliFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarŞeref Durna 10.08.2020 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMuhlis Burak Divanlıoğlu 18.06.2021 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2018 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK ÜyesiAydonat Atasever 18.06.2021 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2018 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK ÜyesiOğuz Kösebay 18.06.2021 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyesi ve Genel Müdür Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıFeyzi TecellioğluAlev ŞerenEmre ÇizioğluAli Rıza Aksöyekİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaMerkez Mah. Bağlar Cad. No:14 Kağıthane Ofispark C Blok No:9 Kağıthane, İstanbul 02123253250 02123253720 oag@omurgacap.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaOğuz Kösebay YK Üyesi, Genel Müdür 02123253250 oguz@omurgacap.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951100BIST