***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.07.2021 15:02
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 14.07.2021
ISIN Kodu TRYOGPY00060
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 8 yıl
Fonun Yatırım Stratejisi Fon özellikle Address Hotel İstanbul'un ve binanın üzerinde ayrıca yer alan ve gelir getiren Seyir Terası'nın sahibi olan/olacak girişim şirketi ile turizm, eğlence ve restoran sektöründe uzmanlaşmayı hedefleyen diğer girişim şirketlerine yatırım yapmayı hedeflemektedir. Fon ayrıca, katılma payı sahiplerinin ellerinde olan payların değerlerini en üst seviyeye çıkaracak şekilde, sektörde yer alan iyi uygulama örneklerine uygun olarak büyüme potansiyeli yüksek, gayrimenkul geliştirme ve turizm sektörüne yatırım yapan veyahut büyüme potansiyeli yüksek diğer anonim ve limited şirketler de dahil olmak üzere diğer girişim sermayesi yatırımlarına da yatırım yapabilecektir. Fon şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı, Tebliğ'de tanımlanan özel amaçlı şirketler/kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak ortak olmayı ve/veya bu tarz şirketlerin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler kurumsal yönetim yapısı, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosu, operasyonel gelişime uygunluk, rekabetçilik, marka değeri yaratma gücü, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeli olacaktır.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şeref Durna 10.08.2020 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Muhlis Burak Divanlıoğlu 18.06.2021 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2018 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyesi
Aydonat Atasever 18.06.2021 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2018 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyesi
Oğuz Kösebay 18.06.2021 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyesi ve Genel Müdür Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Feyzi Tecellioğlu
Alev Şeren
Emre Çizioğlu
Ali Rıza Aksöyek
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14 Kağıthane Ofispark C Blok No:9 Kağıthane, İstanbul 02123253250 02123253720 oag@omurgacap.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Oğuz Kösebay YK Üyesi, Genel Müdür 02123253250 oguz@omurgacap.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951100
BIST