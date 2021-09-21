***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMuhlis Burak Divanlıoğlu 18.06.2021 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2018 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK ÜyesiAydonat Atasever 18.06.2021 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2018 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK ÜyesiOğuz Kösebay 18.06.2021 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyesi ve Genel Müdür Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıBige Kotil 03.09.2021Alev Şeren 18.06.2021Emre Çizioğlu 18.06.2021Ali Rıza Aksöyek 18.06.2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964737BIST