***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.09.2021 16:08
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Muhlis Burak Divanlıoğlu 18.06.2021 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2018 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyesi
Aydonat Atasever 18.06.2021 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2018 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyesi
Oğuz Kösebay 18.06.2021 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyesi ve Genel Müdür Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Bige Kotil 03.09.2021
Alev Şeren 18.06.2021
Emre Çizioğlu 18.06.2021
Ali Rıza Aksöyek 18.06.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964737
BIST
16:591.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,73
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.387
16:598,6576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0071
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
16:5910,1582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
16:59493,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,92
|Açılış
|: 493,51
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
493,75
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler16:59
|YEOTK
|55,00
|169.195.255
|% 10,00
|
|PENTA
|148,50
|30.973.428
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|218.867.334
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|220.768
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|14.315.174
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,91
|11.046.489
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|24.085.974
|% -9,85
|
|TSGYO
|2,91
|28.997.291
|% -7,03
|
|HUBVC
|10,89
|89.839.617
|% -6,20
|
|SANFM
|23,54
|9.572.011
|% -5,84
|
|THYAO
|13,08
|1.426.783.091
|% 2,11
|
|GARAN
|9,20
|1.140.491.849
|% 1,32
|
|TUPRS
|109,90
|684.661.596
|% 2,23
|
|TEZOL
|17,14
|534.029.489
|% -4,46
|
|EREGL
|16,25
|440.363.942
|% -1,46
|
|YKBNK
|2,38
|405.096.337
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,77
|269.263.268
|% -0,56
|
|GARAN
|9,20
|1.140.491.849
|% 1,32
|
|THYAO
|13,08
|1.426.783.091
|% 2,11
|
|TSKB
|1,21
|86.941.593
|% 0,00
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6540
|8,6576
|% -0,08
|
|Euro
|10,1480
|10,1582
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,7920
|11,8511
|% -0,07
|
|Frank
|9,3314
|9,3876
|% 0,30
|
|Riyal
|2,3005
|2,3120
|% -0,16
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|10,39
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.249
|3.330
|16,72
|
|Yarım
|1.570
|1.611
|8,09
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,57
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,05
|
|B. Petrol
|74,34
|74,34
|0,42
|