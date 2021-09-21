Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.09.2021 16:08



***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Muhlis Burak Divanlıoğlu 18.06.2021 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2018 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyesi
Aydonat Atasever 18.06.2021 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2018 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyesi
Oğuz Kösebay 18.06.2021 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyesi ve Genel Müdür Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Bige Kotil 03.09.2021
Alev Şeren 18.06.2021
Emre Çizioğlu 18.06.2021
Ali Rıza Aksöyek 18.06.2021




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964737


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:591.391
Değişim :  -0,05% |  -0,73
Açılış :  1.401  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.404 En Düşük
1.387
BIST En Aktif Hisseler16:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 55,00 169.195.255 % 10,00  
PENTA 148,50 30.973.428 % 10,00  
ORCAY 17,17 218.867.334 % 9,99  
UZERB 30,82 220.768 % 9,99  
RALYH 4,19 14.315.174 % 9,97  
daha fazla
16:59 Alış Satış %  
Dolar 8,6540 8,6576 % -0,08  
Euro 10,1480 10,1582 % -0,03  
Sterlin 11,7920 11,8511 % -0,07  
Frank 9,3314 9,3876 % 0,30  
Riyal 2,3005 2,3120 % -0,16  
daha fazla
16:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 10,39  
Altın Gr. 493 493 1,54  
Cumhuriyet 3.266 3.315 19,00  
Tam 3.249 3.330 16,72  
Yarım 1.570 1.611 8,09  
Çeyrek 788 806 4,05  
Gümüş.Ons 22,55 22,57 0,29  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 0,05  
B. Petrol 74,34 74,34 0,42  
Seans Raporu 16:59
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru