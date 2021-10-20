***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.10.2021 17:29
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Alin Taşçı Destek Hizmetleri 0212 325 3720 alin.tasci@omurgacap.com
Oğuz Kösebay Genel Müdür 0212 325 3720 oguz.kosebay@omurgacap.com
Sevim Dilek Altınay Teftiş/İç Kontrol 0212 325 3720 dilek.altinay@omurgacap.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971571
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18:051.455
En Yüksek
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
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|% 10,00
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|SERVE
|14,31
|318.031
|% 9,99
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|EDIP
|3,92
|51.589.664
|% 9,80
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|HLGYO
|2,62
|38.136.089
|% 9,62
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|OLMK
|7,70
|9.746.974
|% 9,38
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|YEOTK
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|202.271.171
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|FADE
|8,60
|322.448.733
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|MERIT
|26,38
|32.875.408
|% -9,90
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|ERSU
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|KSTUR
|263,00
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|GARAN
|8,99
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|FROTO
|188,60
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|THYAO
|13,97
|1.456.738.397
|% 1,23
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|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
|
|SASA
|27,60
|1.169.628.564
|% 1,47
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|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
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|GARAN
|8,99
|4.306.305.783
|% -1,32
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|EKGYO
|1,94
|762.996.227
|% 1,04
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|KRDMD
|7,25
|1.156.516.066
|% 1,26
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|AKBNK
|5,32
|801.252.624
|% 0,38
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|18:05
|Alış
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|Dolar
|9,4907
|9,4920
|% 3,04
|
|Euro
|11,0474
|11,0587
|% 2,87
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|Sterlin
|13,0268
|13,0921
|% 2,61
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|Frank
|10,2813
|10,3433
|% 2,99
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|Riyal
|2,5201
|2,5327
|% 2,93
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-2,13
|
|Altın Gr.
|542
|542
|14,61
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|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
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|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|-0,23
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|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,13
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|B. Petrol
|84,36
|84,36
|-1,46
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