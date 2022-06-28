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***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.06.2022 18:59
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi ihraç sonrası 7 yıl
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, halka açık olan veya olmayan, büyüme potansiyeli yüksek ve mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketler ile küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) tanımına giren şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı ve/veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilir.
Öncelikle GIO Elektrikli Araç Şarj İstasyonları A.Ş. olmak üzere, elektrik araç şarj sistemleri, yenilenebilir enerji üretimine yönelik projeler, ürünler, teknolojiler üreten şirketler ile elektrik tüketimi ve depolamasına yönelik projeler, ürünler ve teknolojiler üreten şirketlere yatırım yapılacaktır.
Fon ayrıca, erken aşamadaki gelişme potansiyeli olan buluşların ticarileştirilmesi amacına yönelik olarak erken aşama Yenilenebilir Enerji ve Elektrikli Araç pazarının oluşuma yardımcı olabilecek şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan proje, ürün, yazılım, ekipman ve/veya teknolojilerin ticarileştirilmesi kapsamında yatırım yapabilir.
Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip, operasyonel gelişime uygun, rekabetçi, marka değeri yaratma gücü, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeli olacaktır.
Fon, yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla girişim şirketlerine ortak olabilir.
Yapılacak yatırımlarda, yönetimde söz sahibi olmak için gereken hukuki haklara sahip imtiyazlı payların alımı, şirketin uygun özellikleri taşıması halinde çoğunluk hisse alımı, girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanı karması olarak yapılandırılmış (ara) finansman (mezzanine finansman) sağlama, diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi yöntemler uygulanabilir.
Yatırımlardan çıkış stratejileri ise ana hatları ile yurtiçi ve yurtdışındaki girişimci şahıs veya şirketlere satış, halka arz, kurucu ortağa satış ve stratejik ortağa veya finansal ortağa satış olacaktır.



Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00055 A Grubu Katılma Payları için fon toplam değeri üzerinden BSMV hariç olarak hesaplanır 0,20
0,00205 B Grubu Katılma Payları için fon toplam değeri üzerinden BSMV hariç olarak hesaplanır 0,75

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şeref Durna 27.07.2020 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydonat Atasever 23.03.2022 013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2018 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Başkan Yrd.
Oğuz Kösebay 23.03.2022 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyesi ve Genel Müdür Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Muhlis Burak Divanlıoğlu 23.03.2022 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2018 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyesi
M. Taha Pınar 23.03.2022
Efrahim Türkmen 23.03.2022
Rıfat Göksu 23.03.2022
Miryam Maştaoğlu 23.03.2022

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14 Kağıthane Ofispark C Blok No:9 Kağıthane, İstanbul 02123253250 02123253720 gio@omurgacap.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Oğuz Kösebay YK Üyesi, Genel Müdür 02123253250 oguz@omurgacap.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039833


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