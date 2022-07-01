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***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.07.2022 17:52
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 7 yıl
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, halka açık olan veya olmayan, büyüme potansiyeli yüksek ve/veya mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim veya limited şirketler ile küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) tanımına giren şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı ve/veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilir.
Fon bu kapsamda, mevcut durumda DBE Holding A.Ş.?nin bağlı ortaklığı veya iştiraki konumunda olan veya DBE Holding A.Ş.?nin tamamen satın almayı ya da herhangi bir oranda ortak olmayı planladığı, yönetiminde söz sahibi olduğu ya da olmadığı potansiyel arz eden şirketlere yatırım yapacaktır.
Fon ayrıca, erken aşamada ve gelişme potansiyeli olan, Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan buluşların ticarileştirilmesi amacına yönelik olarak proje, ürün, yazılım, ekipman ve/veya teknolojilerin ticarileştirilmesi kapsamında yatırım yapabilir.
Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler ise kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir ve operasyonel gelişime uygun bir organizasyon yapısı, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi bir yönetim kadro rekabetçi, marka değeri yaratma ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeli bulunan bir personel gücü ile, gelişime açık bir çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik anlayışı olacaktır.
Fon, yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla girişim şirketlerine ortak olabilir.
Yapılacak yatırımlarda, yönetimde söz sahibi olmak için gereken hukuki haklara sahip imtiyazlı ortaklık paylarının alımı, potansiyel şirketin uygun özellikleri taşıması halinde çoğunluk hissesi alımı, girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanı karması olarak yapılandırılmış (ara) finansman (mezzanine finansman) sağlamak, diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi yöntemler uygulanabilir.
Yatırımlardan çıkış stratejileri ise ana hatları ile yurtiçi ve yurtdışındaki girişimci şahıs veya şirketlere satış, halka arz, kurucu ortağa satış ve stratejik ortağa veya finansal ortağa satış olacaktır.



Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00055 A Grubu Katılma Payları için fon toplam değeri üzerinden BSMV hariç olarak hesaplanır 0,2
0,0011 B Grubu Katılma Payları için fon toplam değeri üzerinden BSMV hariç olarak hesaplanır 0,4

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şeref Durna 27.07.2020 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydonat Atasever 14.04.2022 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2018 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Başkan Yrd.
Oğuz Kösebay 14.04.2022 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyesi ve Genel Müdür Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Muhlis Burak Divanlıoğlu 14.04.2022 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2018 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyesi
M. Taha Pınar 14.04.2022
Efrahim Türkmen 14.04.2022
Rıfat Göksu 14.04.2022
Miryam Maştaoğlu 14.04.2022

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14 Kağıthane Ofispark C Blok No:9 Kağıthane, İstanbul 02123253250 02123253720 dbe@omurgacap.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Oğuz Kösebay YK Üyesi, Genel Müdür 02123253250 oguz@omurgacap.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040760


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