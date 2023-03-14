***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon, halka açık olan veya olmayan, büyüme potansiyeli yüksek ve/veya mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim veya limited şirketler ile küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) tanımına giren şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı ve/veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilir.Fon öncelikle Digital Transformation Group Teknoloji A.Ş. ve hızla büyümekte olan alternatif bulut sağlayıcı pazarında regülasyonlarla tam uyumlu bulut platformuna sahip servis ve çözümler sunan, yapay zeka, büyük veri işleme gibi tamamlayıcı teknoloji ve çözümler geliştiren, özel ve hibrit bulut sistemlerini kurup işletip servis olarak verebilen, 5G uyumlu Edge bulut teknolojileri geliştiren, ürünler ve servisler sağlayan şirketlere yatırım yapmayı hedeflemektedir.Fon ayrıca bulut teknolojileri ve bulut üzerinde servis edilebilecek ürünler geliştiren, öncelikli olarak AR-GE faaliyetleri ile teşvikler alan erken aşama yatırıma uygun girişimlerin bulut platformu üzerinden servis edilmesi ve ticarileştirilmesine yönelik yatırımlar yapabilecektir.Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler kurumsal yönetim yapısı, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosu, operasyonel gelişime uygunluk, rekabetçilik, marka değeri yaratma gücü, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeli olacaktır.Fon, yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla girişim şirketlerine ortak olabilir.Yapılacak yatırımlarda, yönetimde söz sahibi olmak için gereken hukuki haklara sahip imtiyazlı ortaklık paylarının alımı, potansiyel şirketin uygun özellikleri taşıması halinde çoğunluk hissesi alımı, girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanı karması olarak yapılandırılmış (ara) finansman (mezzanine finansman) sağlamak, diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi yöntemler uygulanabilir.Yatırımlardan çıkış stratejileri ise ana hatları ile yurtiçi ve yurtdışındaki girişimci şahıs veya şirketlere satış, halka arz, kurucu ortağa satış ve stratejik ortağa veya finansal ortağa satış olacaktır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,000822 Fon toplam değeri üzerinden BSMV hariç olarak hesaplanır. 0,30Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMuhlis Burak Divanlıoğlu 18.06.2021 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2018 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK ÜyesiAydonat Atasever 18.06.2021 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2018 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK ÜyesiOğuz Kösebay 18.06.2021 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyesi ve Genel Müdür Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıTolga Dinçer 17.01.2023Tuncay Büyükoğlu 17.01.2023Serdar Yokuş 17.01.2023Alper Akçan 17.01.2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124512BIST